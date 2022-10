TC 2000: Canapino y Llaver no pueden correr

En las instalaciones de Pro Racing aún se encuentran los móviles, autos e integrantes del equipo YPF Chevrolet de TC2000 que están impedidos de movilizarse hasta el autódromo «Oscar Cabalén» en donde se disputa este fin de semana la 11° fecha del certamen, y que motivó la decisión de los directivos de la escuadra cordobesa en no participar este fin de semana.

Por tal razón, no estarán Agustín Canapino y Bernardo Llaver a bordo de los Cruze, y con ello ambos pierden la chance de seguir siendo parte de la disputa del campeonato, tal como lo informó el propio equipo en sus redes.

Ante las injustificadas medidas de fuerza del gremio mecánico en nuestras instalaciones de ProRacing, informamos que no será posible para nuestros pilotos participar con seguridad en esta carrera tan importante.Hemos informado a nuestros sponsors y lamentamos que esta situación deje sin posibilidades de pelear el campeonato a nuestros pilotos y a los seguidores de la categoría sin espectáculo.

Cabe señalar que, de acuerdo a la información que le brindaron desde la sede de Villa Carlos Paz a Campeones, la complicada situación se genera porque representantes de SMATA plantean reclamos a los directivos de Pro Racing.

El TC 2000 cumplirá hoy con una tanda de entrenamiento a partir de las 9, a las 12.15 clasificará y a las 14.18 se largará el Sprint a 12 rondas.El campeonato es liderado por el tandilense Leonel Pernía (Renault Fluence) con 271 puntos, seguido por Julián Santero (Toyota) 230; Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze) 226; y Agustin Canapino (Chevrolet Cruze) 205.



FONTES GANO EL SPRINT DEL SERIES

El uruguayo Cyro Fontes, con Citroën, se impuso ayer en el Sprint del TC 2000 Series para la undécima fecha del campeonato de la categoría, que se correrá el domingo en el autódromo cordobés de Alta Gracia, "Oscar Cabalén", en festival del que también participarán el TC 2000 y la Fórmula Nacional.

Fontes, oriundo de Piriápolis, se impuso al cabo de las 12 vueltas al trazado de 4.045 metros de cuerda, y fue escoltado por el chubutense Ignacio Montenegro (Renault Fluence) y el cordobés Facundo Marques (Fluence).Detrás culminaron Felipe Barrios Bustos (Fluence), Javier Scuncio Moro (Citroën) y Matías Capurro (Toyota).