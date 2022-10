Moto GP: Binder la referencia

El sudafricano Brad Binder, con KTM, lideró ayer los ensayos del Gran Premio de Malasia de Moto GP, en el marco de la 19ª fecha del campeonato de la especialidad, a disputarse el domingo en el autódromo internacional de Sepang, ubicado a unos 40 kilómetros de la capital Kuala Lumpur. Binder estableció un tiempo de 1m. 59s.479/1000 para recorrer los 5.543 metros del circuito de Sepang, marca que registró en el primer ensayo con pista seca, ya que durante la segunda manga de entrenamiento llovió y no se pudieron bajar los tiempos.

La jornada no fue beneficiosa para el líder del torneo, el italiano Francesco Bagnaia (Ducati), ya que la lluvia caída durante la FP2 de Moto2 afectó las condiciones de la pista durante los segundos libres de MotoGP.En esa tanda, el ensayo fue liderado por el británico Cal Crutchlow ( Yamaha), sin que se mejoraran los registros de la mañana, en los que Binder estuvo por delante de los españoles Alex Rins (Suzuki) y Marc Márquez (Honda), en tanto que Bagnaia finalizó undécimo, a 3 milésimas del corte del pase directo a la Q2.

Cuarto en la lucha por el título, conservando opciones matemáticas pero muy remotas, se ubicó el italiano Enea Bastianini (Ducati), quien arrancó el fin de semana con buen pie al finalizar cuarto en la combinada después de una FP2 en la que ninguno pudo mejorar el crono matinal por las condiciones de la pista.

Bastianini fue seguido en la tabla de tiempos por un Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) que redondeó una gran jornada de Suzuki.

En la madrugada del sábado se desarrollaba la clasificación, mientras que la competencia será a las 4 AM del domingo.