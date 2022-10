El gran problema de la deuda

Desde los años 80 que la deuda externa se ha convertido en un problema asfixiante para la Argentina y una limitante para avanzar hacia un modelo de desarrollo con crecimiento inclusivo y sostenible en el tiempo. Dirigencias políticas que generalmente toman medidas simpáticas a favor de la mayoría de la población, a partir de una dinámica electoral que condiciona la gestión pública y la hace focalizarse en el corto plazo para buscar votos que le garanticen la permanencia en el poder, han sido un obstáculo para que nuestro país alcance una mejor calidad de vida.Los datos actualizados muestran que la deuda pública bruta ascendió a US$ 382.249 millones, lo que representa un incremento de US$ 1.200 millones con relación al mes anterior, según informó el Ministerio de Economía la semana pasada.La deuda total de US$ 382.249 millones al 30 de septiembre de 2022, lo que implica un alza de US$ 39.629 millones respecto a igual mes del año pasado. Desde la asunción de Alberto Fernández la deuda se incrementó US$ 59.184 millones. El Ministerio de Economía señaló que el 33% de la deuda en situación de pago normal es pagadero en moneda local mientras que, el 67% restante, en moneda extranjera. Esta relación se ha ido reduciendo en los últimos meses debido a la imposibilidad del Gobierno de acceder al mercado de deuda voluntario externo y en consecuencia tener que financiarse en el mercado interno.En este contexto, la Argentina es el país de la región con mayor porcentaje de deuda pública como porcentaje de su PBI, como consecuencia de su permanente déficit fiscal, pese a la última reestructuración de los pasivos privados y de un segundo acuerdo con el FMI en apenas cuatro años.La deuda de US$ 382.249 millones a septiembre de este año representa un 76% del PBI, 15 puntos más que en Uruguay (61%), 18 más que en Colombia (58%), 26 más que en Brasil (50%), 37 puntos más que en Chile (39%) y 43 por encima de Perú (33%). Los datos forman parte de un trabajo realizado por la Fundación Libertad y Progreso en base a información publicada por cada país.Aldo Abram, Director de la Fundación, explicó que viendo la evolución de la deuda pública queda claro el porqué del valor de los bonos que les entregamos en canje a los acreedores en 2020. Al ampliar su explicación sostuvo que cotizan a precios que indican que quienes los compran o venden piensan que en los próximos tres o cuatro años se dejarán de pagar y se los volverá a reestructurar. El economista agregó que lo importante no es cumplir con las metas con el FMI este año, sino entender que nadie cree que se estén tratando adecuadamente las enfermedades terminales que tiene nuestra economía y que le impiden ser un país normal.Abram enfatizó que hay que instrumentar cuanto antes las reformas estructurales más urgentes para evitar una crisis.En tanto, Eugenio Marí, Economista Jefe en la Fundación Libertad y Progreso afirmó que "Argentina ya viene de una reestructuración de deuda con los privados y de un segundo acuerdo con el FMI porque el Estado no tenía liquidez para hacer frente a los pagos correspondientes. Sin embargo, consideró que lejos de corregir el rumbo, la deuda siguió aumentando. Hoy su participación como porcentaje del producto está muy por encima de lo considerado seguro para economías emergentes, a lo que se suma que el calendario de vencimientos está concentrado en el período 2024-2028, es decir el próximo gobierno.El fuerte aumento de la deuda es consecuencia directa del déficit fiscal. Para que la dinámica no sea explosiva en el tiempo, habrá que disminuir la necesidad de financiamiento, achicando el gasto, sostuvo el informe de la Fundación. Además alertó que el aumento de la tasa de interés empeora el panorama futuro y acorta el tiempo que tiene el gobierno para evitar que la ‘bola de nieve’ siga aumentando.