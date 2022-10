Por las retenciones, Santa Fe aportó U$S 2.262 millones

El Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe realizó un análisis de las exportaciones agroindustriales de la provincia de Santa Fe, cuantificando el aporte al fisco nacional que ello implica en materia de retenciones durante el primer semestre del año, previo a la implementación del Programa de Incentivo Exportador aplicado en septiembre.

En su informe, el CES recuerda que, impulsadas por los elevados precios internacionales de los commodities, las exportaciones nacionales se encuentran en niveles récord, lo que se observa también en las ventas al exterior de la Provincia de Santa Fe. Asimismo -dice- a través de los Derechos de Exportación (DEX) esta situación trae aparejado un impacto en la recaudación del fisco nacional.

En este sentido, cabe mencionar que las exportaciones nacionales durante la primera mitad de 2022, constituyeron un máximo. En el primer semestre alcanzaron los U$S 44.377 millones, 25,5% por encima de igual período en el año anterior.

Las ventas externas de bienes agroindustriales totalizaron US$ 29.653 millones en el primer semestre, 20,4% más que igual período en 2021. Representaron el 66,8% del total exportado a nivel nacional en el período estudiado, pero 2,8 puntos porcentuales respecto a la participación que habían evidenciado durante el primer semestre de 2021.

El informe indica que, observando el ámbito de la provincia de Santa Fe, los envíos al exterior con origen en la provincia en los seis primeros meses lograron un valor acumulado de U$S 10.056 millones, con un crecimiento del 12,8% respecto a igual periodo del 2021.

Por el lado de las exportaciones agroindustriales -incluyendo la totalidad de los complejos - con origen en la provincia, las mismas alcanzaron un monto acumulado de U$S 8.850 millones en enero-junio de 2022, con un incremento del 9,1% respecto a la primera mitad de 2021.

De esta manera, las exportaciones agroindustriales de la provincia de Santa Fe, representaron un 88,0% del total exportado en dicho periodo, mientras que en enero-junio de 2021 ese ratio había sido 3 puntos porcentuales superior.

El cuadro muestra que todos los complejos analizados evidenciaron un crecimiento en los montos exportados, con la excepción del complejo sojero, mientras que el aporte por retenciones se vio incrementado en los seis complejos.

En suma, se estima que los complejos sojero, triguero, maicero, girasolero, bovino y lácteo, tuvieron un aporte al fisco nacional por estos gravámenes de 2.262,8 millones de dólares.



SÍNTESIS

• Las exportaciones nacionales durante la primera mitad del 2022 constituyeron un máximo desde que se tiene registro, alcanzando los U$S 44.377 millones, un 25,5% por encima del primer semestre del año pasado.

• En cuanto a las ventas externas de bienes agroindustriales, que representan más de la mitad de las exportaciones totales del país, las mismas fueron de U$S 29.653 millones en los primeros seis meses de 2022, con un aumento del 20,4% respecto a igual periodo del año previo

• Observando el ámbito de la provincia de Santa Fe, los envíos al exterior con origen en la provincia en los seis primeros meses lograron un valor acumulado de U$S 10.056 millones, con un crecimiento del 12,8% respecto a igual periodo del 2021.

• Por el lado de las exportaciones agroindustriales con origen en la provincia, las mismas alcanzaron un monto acumulado de U$S 8.850 millones en el primer semestre del año, con un incremento del 9,1% respecto a la primera mitad de 2021.

• La recaudación en concepto de DEX tuvo un aumento de sólo el 35,1% en términos corrientes, acumulando en enero-junio de 2022 los 638.078 millones de pesos, con una participación del 7,8% sobre el total recaudado.

• Los seis principales complejos agroindustriales de la provincia de Santa Fe lograron en la primera mitad de 2022 un total de 8.618 millones de dólares, lo que significa un incremento del 8,5% respecto a igual periodo del año pasado

• El complejo sojero, el de mayor importancia para el entramado exportador de la provincia, tuvo envíos al exterior por un total de U$S 6.428 millones, con una caída del 2,4% respecto al primer semestre de 2021. En contraposición, el resto de los complejos analizados evidenciaron subas significativas en sus exportaciones medidas en dólares durante los primeros seis meses del 2022.

• Todos los complejos evidenciaron un aumento en el aporte por retenciones estimado para los primeros seis meses del año, en comparación a igual periodo del año pasado.

• Estimamos que la recaudación a partir de la exportación con origen en la provincia de los seis complejos (Soja, Maíz, Trigo, Bovino y Lácteo) fue de 256.637,5 millones de pesos corrientes, un 29,3% mayor a lo estimado para los primeros seis meses de 2021. Este monto corresponde a un 42,0 de lo recaudado a nivel nacional en concepto de este tipo de tributos.