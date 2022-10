Detienen a referentes de Revolución Federal

Tres de los principales referentes de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, entre ellos su líder, Jonathan Ezequiel Morel, y la hija del ex entrenador Alfio "Coco" Basile fueron detenidos ayer por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tras una orden del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por amenazas a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Morel fue apresado en la localidad bonaerense de Munro, mientras que Leonardo Franco Sosa en Villa Ballester y Gastón Ezequiel Ángel Guerra en Moreno.

Por su parte, Sabrina Basile, la hija del ex entrenador de la Selección argentina de fútbol Alfio Basile, se entregó este jueves por la tarde tras conocer que existía una orden de captura en su contra. La PSA había allanado durante la mañana la casa del ex DT pero con resultado negativo.