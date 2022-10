Nuevo superávit comercial

La balanza comercial registró en septiembre un superávit de US$ 414 millones y quebró tres meses consecutivos de caída, según informó el INDEC. De todas maneras, este saldo positivo es apenas la cuarta parte de los US$ 1.685 millones a favor que se había observado en el mismo mes de 2021.

El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó 7% en relación con igual mes del año anterior. Las exportaciones totales ascendieron a US$ 7.407 millones y cayeron 2,2% frente septiembre de 2021. En nueve meses totalizaron US$ 67.131 millones y mejoraron 15,2% comparando con el mismo período del año pasado.