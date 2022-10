Ganó Bochazo, y también Vila: descendieron los de San Vicente

Bochófilo Bochazo llegaba a esta última fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la posibilidad de salvarse del descenso pero para ello no sólo que debía ganar su partido, sino que esperar que no ganara Argentino de Vila. Ambos ganaron y de esta forma el conjunto de San Vicente descendió a la Primera B, junto a Talleres de María Juana.



TODOS LOS RESULTADOS DE ANOCHE



-Talleres María Juana 1 (33m PT Mariano Godoy) vs Ferrocarril del Estado 4 (5m PT Lucas Quiróz, 32m PT Marcos Ramírez, 20m ST de penal Joel Holmann y 32m ST Fernando Romero). Reserva; 3-1

Florida de Clucellas 0 vs Atlético María Juana 1 (45m ST Bruno Lovera). Reserva: 5-0.



-Argentino Quilmes 2 (3m PT Axel Blanco y 13m PT Franco Baudracco) vs -----Unión de Sunchales 2 (13m PT Duarte y 20m PT Magoia). Reserva: 3-0.

-Libertad de Sunchales 1 (40m ST Chiappero) vs Sportivo Norte 2 (20m PT Jara y 10m ST Maldonado). Reserva: 4-0.

-Bochazo 2 (14m PT de penal Mauricio Citroni y 30m ST Máximo Muller) vs ---Dep. Tacural 1 (18m ST Gabriel Villafañe). Reserva: 0-0.

-Argentino de Vila 2 (15m PT Nicolás Dondo y 35m PT Matías Manelli) vs Dep. Aldao 0. Reserva: 1-1

-Atlético de Rafaela 0 vs Deportivo Ramona 1 (38m ST Elías Ciancia) . Reserva: 6-1



LAS POSICIONES: Ben Hur 43 puntos; 9 de Julio 39; Brown 32; Atlético 31; Ferro 31; Peñarol 26; Quilmes 26; Ramona 24; Sportivo Norte 23; Tacural 22; Atlético (MJ) 22; Libertad 21; Dep. Aldao 19; Arg. De Vila 19; Florida 18; Unión 18; Bochazo 11; Talleres 7.