La Provincia brindó detalles de los gastos en seguridad

En el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad Pública, el secretario de Gobierno, Oscar Urruty, precisó una serie de detalles sobre la ejecución del presupuesto del Ministerio de Seguridad y especificó los números de las inversiones ejecutadas y comprometidas en el área. Fue después del frustrado informe que debían dar el ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, y la contadora de esa cartera, Ana Morel, el miércoles en la Cámara de Diputados, interpelación que terminó en un escándalo por las inexactitudes en las planillas presentadas por los funcionarios del Ejecutivo, que generó duras críticas desde la oposición al gobernador, Omar Perotti.

Tras el escándalo, el Ejecutivo trató de corregir el rumbo rápidamente a través de Urruty, quien explicó que “en el presupuesto provincial 2022, la seguridad ocupa casi el 10%, con 81.700 millones; lo que habla a las claras del compromiso del gobernador Perotti en mejorar la calidad en la política de seguridad en la provincia de Santa Fe”. A esto hay que sumar la ley de Emergencia en Seguridad, que fue solicitada en diciembre del año pasado por el Gobernador, quien “reclamó tener una herramienta más dinámica, porque ya la inflación aparecía como un problema, para poder avanzar en la compra de suministros, que sino, se hacían muy trabados y no lográbamos rápidamente ponerlos en la calle para reforzar la policía”.

“En ese marco, la Legislatura votó una ley promovida por la oposición, de Emergencia en Seguridad, que afecta 3.000 millones de pesos para esta política, esto sin contar con los recursos provenientes de la seguridad vial”, indicó el Secretario de Gobierno.

Al respecto, Urruty detalló que se van a “utilizar todos los recursos de la Emergencia y además vamos a poner recursos del presupuesto del Ministerio de Seguridad para terminar de cumplir los compromisos que asumimos. Pero que no le quede duda a nadie, el gobernador, a diciembre, va a usar la totalidad de los recursos que la ley de Emergencia le plantea", resaltó.

A continuación, precisó que del total de fondos “que están comprometidos, casi el 80%, 2.400 millones, están destinados a la compra de 288 camionetas para patrullaje, y 270 millones a chalecos para la fuerza policial. Se fue avanzando en estos procesos, y en arreglos de vehículos, de infraestructura edilicia, tanto de edificios penitenciarios como de los servicios de seguridad en comisarías”; e indicó que "hasta ahora se pagaron 54 millones de pesos” añadió Urruty.

En cuanto a la compra de estos vehículos, el secretario de Gobierno señaló que “la gestión para las compras se empezó apenas votada la ley de Emergencia, en febrero, pero no había entrega de 0 km y, por lo tanto, no podíamos tenerlos. Había situaciones que tenían que ver con la macroeconomía del país, con los insumos importados, que todo este año ha sido muy traumático para la gestión”.

Además, dijo que los fondos restantes “se destinarán a mobiliario para los diferentes edificios que tiene el Servicio Penitenciario. Ahí hay una demanda de equipamiento importante, que está en proceso de contratación”.

Por último, Urruty señaló que, luego de la reunión de este miércoles en la Legislatura, “el Ministerio de Seguridad dejó una carpeta con toda la descripción detallada de todas las compras y comprobantes”, y destacó la importancia de que, “en la misma reunión, quedamos comprometidos para asistir a debatir las políticas públicas de seguridad”.

Así, la Provincia buscó bajar la tensión que le valió incluso críticas desde diputados peronistas por la falta de rigor en los informes que presentó Morel, que incluso incomodaron y dejaron sin reacción al ministro Rimoldi.