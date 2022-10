Por unanimidad, el Senado dio media sanción al Presupuesto provincial 2023

La Cámara de Senadores de la Provincia aprobó ayer por la tarde los proyectos de Presupuesto 2023 y Ley Tributaria para el último año de la gestión del gobernador Perotti, que fueron girados a la Cámara de Diputados, donde la mayoría opositora podría promover modificaciones. El proyecto de Presupuesto 2023 presentado por el Gobierno Provincial contempla recursos por $ 1.876.998.624.000 (120,56% más que en 2022) y Erogaciones por $ 1.874.878.624.000 (120,45 % más que en 2022), con un resultado financiero superavitario de $ 2.120.000.000.

El senador Alcides Calvo participó de la sesión en la cual se dio media sanción por unanimidad al proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio económico 2023. El proyecto (Mensaje N° 5.001 del Poder Ejecutivo) había ingresado el día 29 de septiembre. Al momento de votar, los 7 senadores que integran la Unión Cívica Radical en la Cámara Alta (Felipe Michlig, Lisandro Enrico, Germán Giacomino, Rodrigo Borla, Orfilio Marcón, Leonardo Diana y Hugo Rasetto) se abstuvieron en el tratamiento de 4 artículos (23, 46, 47 y 52) de un total de 54. De la misma manera, en el tratamiento de la Ley Tributaria, los mismos legisladores se abstuvieron sólo en un artículo de un total de 34, el número 11.

Calvo, que preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda, desde donde se efectuó un exhaustivo análisis del mismo, explica que “se puede observar que se ha utilizado una pauta nominal que resulta de combinar el crecimiento proyectado del PBI del 2% y un incremento en el nivel general de precios del orden del 60%, en línea con la pauta macro fiscal fijada por el Gobierno Nacional”.

En tanto, el legislador detalló que las erogaciones de capital alcanzan a $ 293.260.665.000, creciendo un 150,88 % en relación con 2022, de los cuales el 81,87% se destinará a Inversión Real Directa y el 15,80% a Transferencias de Capital. En tal sentido, la Inversión Real Directa alcanza a $ 240.083.400.000 (158,61% más que en 2022), y la incidencia es de un 15,64 % sobre el Gasto Total.

En lo que respecta a las transferencias de capital el monto presupuestado para el ejercicio 2023, $ 46.320.680.000, de los cuales el 57,33% se destinan a municipios y comunas, destacándose las correspondientes al Fondo de Obras Menores, al Plan Incluir y al Programa Caminos de la Ruralidad, que en conjunto representan el 34,93% de dicho rubro.

Los gastos corrientes se expresan en 1.581.617.959.000 (115,61 % más que en 2022) y los recursos corrientes ascienden a $ 1.836.667.192.000 (118,90 % más que en 2022), lo que determina un resultado económico positivo de $ 255.049.233.000, el cual supera en un 141,81 % al resultado económico previsto en el presupuesto 2022.

Calvo sostuvo que “dentro de la Inversión Real Directa, que alcanza a $240.083.400.000, se encuentran afectados los recursos estimados a percibir del acuerdo de ejecución de sentencia homologado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la suma de $25.000.000.000.”

En cuanto a los Municipios y Comunas remarca el senador que “se prevé para 2023 un monto de obras menores por $6.937.644.000, que se incrementa un 69,31% respecto a 2022, que fue de $4.097.468.000. Además, contempla en el Plan Incluir para 2.023 $7.600.000.000, incrementándose un 90% respecto de 2022, que fue de $ 4.000.000.000”.

El proyecto de Presupuesto contempla un amplio programa de inversión en infraestructura transversal en todas las áreas de gobierno: Obras y equipamiento en infraestructura vial: $ 79.638.000.000; Infraestructura escolar y cultural: $ 28.212.000.000; Seguridad: $ 25.467.000.000; Agua potable y alcantarillado: $ 24.990.000.000; Salud: $ 15.999.000.000; Vivienda y Urbanismo: $ 15.758.000.000; Servicios urbanos que incluye obras de defensa contra inundaciones: $14.984.000.000; Comunicaciones: $12.132.000.000 y Justicia: $ 8.335.000.000.

Asimismo, incluye la obra de Acueducto Interprovincial Santa Fe – Córdoba y la creación de la Unidad Ejecutora Biprovincial que la gestionará (leyes 13.839 y 13.982). Se prevé la continuidad del Programa Billetera Santa Fe, con un presupuesto de $41.000.000.000, Aportes Alimentarios y Comedores Escolares $ 20.000.000.000 y Boleto Educativo Gratuito $7.906.442.000.

Cabe señalar que se autoriza a suscribir préstamos para la atención de las necesidades financieras que demandará la cancelación de los servicios de amortización de deuda del ejercicio, hasta por un monto de $27.375.000.000, o su equivalente en otras monedas con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. Cabe recordar que en marzo del año que viene la Provincia debe realizar un segundo desembolso por 125 millones de dólares, del crédito de 500 millones de dólares tomado por el gobierno del Frente Progresista en el año 2016, por lo que se busca su financiamiento.

Por último, Calvo resaltó el sacrificio fiscal de la provincia para llevar adelante políticas activas hacia la producción y la inversión es de $42.569.000.000. Es de esperar, señala el legislador, “que el Poder Ejecutivo pueda para 2023 cumplir con su cometido y podamos observar la concreción de las importantes obras públicas contempladas y que tanto necesita la provincia. Por ello se ha logrado dar media sanción a esta ley fundamental que permitirá al Gobierno Provincial desplegar su acción”.



LEY TRIBUTARIA

La Cámara de Senadores de la Provincia dio media sanción al Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo Provincial (Mensaje 5.002/22), por medio del cual se establece la política tributaria que será aplicable en la Provincia de Santa Fe a partir del período fiscal 2023.

Al respecto, Calvo destacó que, “la propuesta contempla una actualización del Impuesto Inmobiliario Rural y el Impuesto Inmobiliario Urbano y Suburbano, estableciendo incrementos por debajo del índice de la inflación acumulada en los últimos 12 meses, manteniendo la suspensión por un nuevo año más de la aplicación de los coeficientes de convergencias, creados por la Ley 13.750 para el año fiscal 2018”.

El proyecto también expresa la adecuación de los valores mínimos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, los rangos del Régimen Tributario Simplificado, el valor unitario de los Módulos Tributarios a los fines del Impuesto de Sellos y las Tasas Retributivas de Servicios y Patente Única sobre Vehículos, también dicha adecuación se ha realizado por debajo del índice de inflación.”

Según Calvo, “la actualización de los rangos del Régimen Tributario Simplificado se efectúo con un índice menor al aplicado para el Impuesto Inmobiliario, en razón de las dificultades propias de esta franja de contribuyentes -comerciantes minoristas en su gran mayoría- y teniendo como objetivo contribuir a la recuperación de dicho sector golpeado fuertemente por la Pandemia Covid-19.”

Se renueva el beneficio para el caso de los pequeños propietarios rurales, contribuyentes del Impuesto Inmobiliario rural, titulares de partidas inmobiliarias, cuya sumatoria no supera la cantidad de 50 hectáreas y resulten explotadas por ellos mismos, se propone que el pago del año fiscal 2023 sea el mismo que el que vienen abonando desde el año 2019.

En el proyecto se propone también, el otorgamiento de beneficios para contribuyentes cumplidores, de tal manera que los titulares de partidas inmobiliarias que no hayan registrado deudas al finalizar los años fiscales 2021 y 2022, contarán con la exención del pago de la última cuota del impuesto que se emita en el año fiscal 2023, como respuesta a la buena conducta fiscal.

En el impuesto de sellos, se propicia una importante reducción de la alícuota general, y la eximición del tributo para el productor en los contratos asociativos tamberos, procurando dar respuestas a las entidades de distintos sectores productivos que lo han solicitado.

Por su parte, en relación a la Patente Única sobre Vehículos, no se ha realizado una variación de las alícuotas, pero considerando que dicho tributo guarda una relación directa con las valuaciones de los vehículos, las cuales han experimentado en el corriente año incrementos importantes, a fin de mantener los valores del impuesto dentro de parámetros razonables, se ha establecido un tope del 50% para el incremento del año fiscal 2023 con relación al impuesto determinado para el corriente año fiscal.

Respecto a los incentivos al cumplimiento voluntario, también se propicia contemplar beneficios extraordinarios para el pago de contado o por adhesión al débito automático en cuentas bancarias, consistentes en que la bonificación por el pago total anual del Impuesto Inmobiliario y Patente Única sobre Vehículos, tenga un descuento del 35% y para quienes paguen las cuotas de dichos impuestos, a través de la adhesión al débito en cuenta bancaria, el descuento sea del 25%.