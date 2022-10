Atractivo festival pugilístico en Atlético

Este viernes 21 de octubre, a partir de las 21:30, el Estadio Arq. Lucio Casarín será la sede de una importante velada boxística, la cual es organizada por Atlético de Rafaela y el Club San Gabriel. Las entradas en boletería tendrán un valor de $1.500.

La noche tendrá una cartelera de diez peleas, de las cuales siete serán amateurs y tres profesionales, siendo la contienda de Fondo la presentación del superwelter rafaelino Omar "Loco" Díaz ante Fernando Battaglia.

El rafaelino Díaz tiene un registro de 16 presentaciones, con un récord de 12 victorias y 4 derrotas, mientras que Battaglia acumula 64 presentaciones en el campo rentado (13-45-3, 3 sin decisión).

Las peleas amateurs serán las siguientes: Mateo Savoini (Rafaela) vs. Armis Tedini (Esperanza); Sebastián Gutiérrez (San Francisco) vs. Alan Ponce (Santa Fe); Agustín Gariboldi (Rafaela) vs. Juan Cruz Alonso (Romang); Sebastián Zurita (Desvío Arijón) vs. Damián Darriba (Santo Tomé); Yoana Rodríguez ( Rafaela) vs. Rocío Molina (Romang); Juan Lucas Ruatta (Rafaela) vs. Andrés Villalba (Santa Fe) y Daiana Díaz (Rafaela) vs. Melisa Castellano (Santo Tomé).

En cuanto a las peleas profesionales serán: Iván Díaz (Rafaela) vs. Nicolás Britos (Buenos Aires), pactada a cuatro rounds; Nicolás Blanco (Rafaela) vs. Sergio "Checho" Rodríguez (Sunchales), también a cuatro rounds, y en la de fondo Omar "Loco" Díaz (Rafaela) vs. Fernando Enrique Battaglia (San Genaro), a seis rounds.