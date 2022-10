Jueves de derrotas en tenis

El jueves fue una jornada oscura para los argentinos en los ATP de Amberes y de Nápoli, que son de los últimos torneos antes del final de la temporada, luego de que quedaran eliminados Diego Schwartzman, Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Pedro Cachín.

En el ATP de Amberes, "Peque" Schwartzman estiró su mal momento al caer en su debut contra el belga David Goffin por 7- 6(3) y 6-2. De esta manera el Peque, que llegó a tocar la octava colocación del ránking en 2020, saldrá del top-20 por primera vez en tres años.

El otro argentino que jugó en Amberes fue Cerúndolo, que había avanzado a los octavos de final luego de derrotar al suizo Huexler, pero que esta vez el austríaco Dominic Thiem, campeón del US Open 2020 y ex N°3 del mundo, le puso fin a su sueño en el European Open al derrotarlo por 6-1, 1-6 y 7-5.

Por otra parte, Báez y Cachín no corrieron con mejor suerte en el ATP de Nápoli. Báez, que había logrado cortar una extensa seguidilla de derrotas, perdió sorpresivamente contra el chino Zhizhen Zhang, por 7-6(5) y 7-6 (11). Mientras que Cachín, una de las revelaciones del tenis argentino en 2022, fue superado por el japonés Taro Daniel por 6-4 y 7-6(2).