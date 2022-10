Primera vuelta parcial con dos líderes en el Abierto de Rafaela

Se disputó parcialmente la primera vuelta del Abierto de Rafaela en el Jockey Club, y tras un recorrido de 68 golpes quedaron arriba César Costilla y Franco Scorzato. Una fuerte tormenta obligó a suspender el juego, y a pesar de reanudarse unos 40 minutos después casi la mitad de los jugadores no pudieron completar los 18 hoyos.

Scorzato, una de las jóvenes promesas del Tour Profesional de Golf Argentino, ya estuvo en una posición similar en el Abierto Termas de Río Hondo, y aspira a sostener el ritmo hasta el final. El jugador de 21 años, surgido de Las Praderas de Luján, concretó una vuelta con cuatro birdies (4, 5, 11 y 14) y dos bogeys (3 y 17).

Por su parte, el experimentado tucumano César Costilla, más acostumbrado a estas posiciones, tuvo un mal cierre, con bogeys en el 17 y 18, y no pudo concretar un mejor score, después de haber conseguido cinco birdies en el 1, 2, 4, 11 y 14 (sumó otro bogey en el 12).

A un golpe de los punteros aparecen Miri Carranza, Luciano Giometti y Marcos Medici, mientras que en el sexto lugar, con hay un nutrido grupo integrado por los tucumanos Leonardo Ledesma, Hernán Kranevitter y César Monasterio, además del puntano Emilio Domínguez, Tomás Rafael Gómez y Nicolás Magaldi.

Entre los grupos que quedaron en la cancha en el momento de la interrupción por falta de luz, quedaron los locales Gustavo Acosta y Julio Zapata, además de dos de los favoritos al título, como Fabián Gómez y Nelson Ledesma. Este viernes, desde las 7.30, terminarán los grupos que no completaron los 18 hoyos, y a partir de las 8 se disputará la segunda vuelta.