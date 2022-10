Predio de la Flor: fallido intento del oficialismo para aprobar la donación

La cesión del inmueble a la Provincia para que construya un nuevo edificio para los Tribunales, otro para el Concejo y oficinas para la Municipalidad tuvo en la sesión de ayer otro capítulo infructuoso porque llegó sin acuerdo de todos los bloques para ser votado, aunque la sensación es que luego de unos retoques que le darán los opositores a la redacción final de la Ordenanza, en los próximos días, el jueves siguiente tendrá trámite favorable.

Vale recordar que, luego de estar mucho tiempo sin avances, recién en los dos últimos meses se empezó a discutir, reuniones con el Ejecutivo mediante, pero no se dieron pasos significativos, hasta que dos semanas atrás el oficialismo propuso modificaciones con mayores condicionamientos al Estado provincial y la situación comenzó a destrabarse.

En concreto se amplió el texto del artículo 4° que determina el “cargo” que tendrá la Provincia, y cuyo incumplimiento hará caer el acuerdo marco firmado con el Municipio.

En este apartado se establece que: el plazo de obra es de 10 años, que la licitación deberá efectuarse por los tres edificios (entre los agregados que hará la oposición se determina que el avance de obra deberá ser igual en los tres); que se reserve para el Cuerpo legislativo una superficie cubierta de al menos 1.000 m2 y de 2.500 m2 para las dependencias de la Municipalidad. A su vez se determina que en el resto de la superficie a construir se deberá considerar: espacio de estacionamiento, estudio de ingeniería de tránsito y categorización de la obra, conforme a lo establecido en el Código Urbano de Rafaela. También se incluye “la designación de un profesional por parte del Concejo Municipal y uno por el Departamento Ejecutivo Municipal, quienes tendrán a su cargo el seguimiento del programa de necesidades, según los intereses de cada una de las partes respectivamente”.

La oposición aceptó de buen agrado estas exigencias, pero señaló que aún faltaban definir algunos detalles para un mayor reaseguro de que la Provincia, más allá de los sucesivos Gobiernos que tendrá en una década, cumpliría con el acuerdo.

Pero el oficialismo entendió que las garantías estaban dadas y sorpresivamente, el pasado lunes le dio despacho para que el proyecto sea votado en el encuentro legislativo de la víspera.



INSTANCIA

CONCLUIDA

Quien tomó la defensa de la Ordenanza propuesta fue el Concejal Juan Senn (PJ) y sostuvo que el proyecto “tuvo distintas instancias que fueron evacuando las dudas planteadas por la oposición y consideramos que la instancia de diálogo y negociación ha terminado, porque es mucho el tiempo transcurrido”.

“Hay sobradas muestras en toda la provincia respecto de que lo dicho por el Gobernador fue cumplido en cada pueblo y municipio”, agregó y como dato para expresar que la ciudad será compensada por lo que entregará señaló que “la valuación aproximada del predio ronda entre el 1,5 y 2 millones de dólares y el m2 de construcción en edificios es de 1.200 dólares, por lo que un simple cálculo permite ver que con el Concejo y las dependencia municipales estaríamos duplicando el valor que estaríamos cediendo a la Provincia”.

Su par, Martín Racca, indicó que el bloque oficialista está convencido de que es una oportunidad para la ciudad y la región, que no debemos desaprovechar porque se va a cumplir con una demanda histórica. Hay hasta un proyecto armado para construir el Concejo en el playón municipal, y a partir de esta iniciativa vemos más cercana la posibilidad de tener nuestra casa propia”.

De todas maneras, para Ceferino Mondino (PRO-UCR) en su bancada todavía persisten las dudas, “que no son de tipo institucional, sino con la parte técnica y reglamentaria porque no estamos seguros que la redacción sea la correcta”.

“Queremos ser lo más serios y cautos posibles porque vamos a avalar con nuestra firma, y debemos dar las garantías administrativas para que se cumpla el compromiso de la Provincia”, aseveró y con ese fin emocionó que el proyecto vuelva a Comisión, propuesta que luego fue aceptada.

Lisandro Mársico (PDO: fue en la misma dirección que Mondino y recalcó que la oposición está “de acuerdo con el proyecto, pero queremos asegurar algunas cuestiones”.

Y para hacer valer su postura trajo a colación experiencias de cesiones por parte del Municipio en las que no se respetó el fin acordado como fueron las de la Recova Ripamonti y lo del boliche Chascona.

Leonardo Viotti (UCR-JxC) se sumó a lo dicho por sus antecesores porque “esta donación tenemos que hacerla con mucha responsabilidad y una semana en una obra planteada a 10 años nada a cambiar, más aún si este tiempo nos permite encontrar la redacción correcta para que la Ordenanza nos de la mayor seguridad jurídica posible para que la obra se concrete”.



CRÍTICAS A LA

OPOSICIÓN

Y fue tajante con Senn al responderle que “la negociación no ha finalizado, estamos terminando de redactar una Ordenanza más completa, más detallada, más segura para que todos la votemos convencidos.

Quien retomó la lanza del oficialismo fue la edil Brenda Vimo y con palabras cargadas de ironía y un voltaje verbal que tensionó los ánimos opositores les reprochó que nada hicieron en todo este tiempo a pesar de manifestar que están a favor del proyecto.

“Son 7 meses y 13 días que asumimos ese compromiso, todos, todos nosotros a través de la firma del acta-acuerdo por parte del presidente del Concejo, Germán Bottero”.

“Estamos tan comprometidos para que esto se haga y que es bueno para la ciudad, pero queremos que lo haga el Intendente, el Fiscal, el arquitecto, el abogado; disculpenme pero el momento que firmamos adquirimos una responsabilidad”, criticó. Y enseguida disparó: ”hace 15 días alguien dijo que este Concejo no tenía huevos y tiene razón”.

Esto es político, no estamos pensando en los rafaelinos, dejemos de hablar al pedo. Si de verdad quisiéramos que esto suceda hace 7 meses que los diez estaríamos buscando asesoramiento”

Después con una ironía que espesó más el ambiente, repasó las objeciones y planteos de la oposición. Dejemos de joder!. Siete meses y 13 días y los que dicen que quieren que suceda salen con que no está bien redactado. ¿No tuvieron la posibilidad en sus equipos técnicos de buscar a alguien que les diga cómo era mejor?

Miguel Destéfanis le contestó que “no son responsabilidad de este Concejo esos 7 meses y 14 días porque cuando se presentó el proyecto, en abril o mayo, no tenía ningún avance por parte del Ejecutivo local ni de la Provincia y seguimos prácticamente sin nada. Pasaron casi cuatro meses y hace dos meses que recién lo estamos tratando en profundidad”

Luego, Destéfanis propuso que el debate sea libre para que todos pudieran expresarse sin condicionamientos y fue aceptado.

Finalizado el intercambio, que en su mayor parte fue utilizado por la oposición para replicar los dichos de la Concejal Vimo, se votó la moción de volver la Ordenanza a Comisión y las propuesta fue aceptada al contar con 5 votos de la oposición contra 4 del oficialismo