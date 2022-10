Se confió y al final lo sufrió

(Por Darío Gutiérrez). - La realidad marca que 9 de Julio perdió anoche dos puntos importantes en casa. Fue ante Juventud de Esperanza en un 1 a 1 más doloroso aún porque la igualdad se dio en el epílogo del encuentro, frente a un rival limitado, pero con mucho entusiasmo y que buscó con lo que tenía, y en una pelota parada se dio el gusto de llevarse algo para su ciudad. Además, tuvo un penal a su favor, que de no ser por la buena intervención de Joaquín Gómez, otro podría haber sido el resultado.

Habrá que analizar cuánto hay de atenuante en la impresionante seguidilla de partidos que viene teniendo 9 de Julio, jugando prácticamente cada dos días en la última semana y media, más allá que por Liga era casi un equipo diferente. Quizás el daño principal de esa vorágine de partidos es que el cuerpo técnico puede entrenar muy poco, en cuanto a la inserción de conceptos tácticos, sobre todo a los futbolistas que se están acoplando para el Regional.

Ante los esperancinos fue titular Larrea y cumplió con un buen gol, resolviendo de media chilena cuando iban 10 minutos y metiendo la pelota en el segundo palo de un sorprendido Merke. Y en el fondo fue líbero Elvis Hernández, también con una presentación correcta.

A decir verdad, 9 de Julio se complicó solo en este encuentro. Inclusive el penal que dispuso Juventud surgió de la pérdida inicial de pelota de Vera en la salida, que luego derivó en una infracción de Maldonado, subsanado luego el error por la atajada de Gómez a Lesman.

En ese primer tiempo, salvo un gran remate de media distancia de Maldonado que rebotó en el palo izquierdo del arquero, y otro de Vera en línea de rebote que conjuró el guardavalla, el local no produjo más llegadas.

En el segundo tiempo, la visita intentó reaccionar en el primer cuarto de hora adelantándose unos metros, pero sin juego. El partido se hizo cortado por la gran cantidad de cambios y no parecía que se fuera a torcer el rumbo. Pero también se sabía que un 1 a 0 no es garantía.

Y fue así que casi en la última pelota parada de la visita, el centro de izquierda a derecha pasado de Nievas fue conectado de forma bombeada en el segundo palo por Spies, para que Gómez quede fuera de acción y se decretara la paridad.

Ahora el "9" tiene pocas horas para lamentarse porque el domingo -a las 15- visita a Argentino de Rosario en la primera final de la Copa Santa Fe. Pero cuando vuelva a poner el chip en el Regional, sabe que tendrá que recuperar estos puntos de visitante.



9 DE JULIO 1 - JUVENTUD 1

Estadio: Germán Soltermam.

Arbitro: Agustín Vegetti (Santa Fe).

9 de Julio: Joaquín Gómez; Agustín Vera (73' Gastón Monserrat), Elvis Hernández y Andrés Velazco; Maximiliano Martinez, Facundo Maldonado, Maximiliano Aguilar, Leandro Larrea y Sebastián Acuña; Wilson Ruiz Diaz (60' Martín Sterren) y Maximiliano Ibáñez (82' Agustín Sequeira). Sup: Segundo Cejas, Santiago Burkhard, Agustín Tosetto, Lautaro Ocampo. DT: Marcelo Werlen.

Juventud: Matías Merke; Tomás Hainzen, Facundo Nievas, Agustín Gualini (65' Cristian Voekly) y Alejandro Ottonelli; Nicolás Rossler (65' Francisco Vazzoler), Ezequiel Spies, Lucas Longoni (77' Neri Weppler) y Gonzalo Calza (63' Tobías Velazquez); Sebastián Alí y Facundo Lesman (63' Marco Bachmaier). Sup: Alberto Letheros, César Grenón. DT: Germán Montalbetti.

Primer tiempo: a los 10' gol de Larrea (9).

Segundo tiempo: a los 44' gol de Spies (J). Detalle: a los 19' del PT Gómez (9) le atajó un penal a Calza (J).