Policías salvaron la vida de una beba

En la madrugada de ayer, cuando efectivos patrullaban la zona de barrio Barranquitas en prevención de ilícitos; dos suboficiales de Policía cuyos nombres son Guillermo Mazzeo y Antonio Duarte -ambos numerarios de la Comisaría 13a.-, fueron alertados por una inusual situación al hacer paso por calle Progreso al 300 en ese barrio.

Un joven de 25 años había detenido su marcha pidiendo auxilio, por lo que rápidamente los uniformados descendieron de la unidad y preguntaron al vecino cuál era el motivo de su exaltación, tomando conocimiento sobre que su hija de 6 meses de vida no reaccionaba ante los estímulos.



NO RESPIRABA

En ese mismo momento se acercó la mamá con la beba en sus brazos, y los numerarios constataron que la niña no respiraba.

Sin dudar, los agentes trasladaron a ambos progenitores y a la beba hacia la nueva Guardia Pediátrica del Hospital Nodal. Mientras uno de ellos conducía a máxima velocidad, el otro daba masajes cardiovasculares a la pequeña.

Se vivieron así momentos de gran tensión que finalizaron cuando, felizmente, la pequeña largó un grito de llanto, recuperándose de inmediato.

Segundos más tarde, arribaron a la Guardia Pediátrica ubicada en calle Presidente Frondizi y 25 de Mayo, donde fue evaluada por profesionales de la salud, quienes diagnosticaron que la criatura se había broncoaspirado con leche materna, quedando fuera de peligro.