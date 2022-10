Tránsito: Infractores deberán realizar y aprobar cursos de educación vial

No hubo objeciones, todo lo contrario, para la Ordenanza del oficialismo que penar a quienes cometan una infracción grave de tránsito con la obligación de asistir a charlas especiales de educación y capacitación para el correcto uso de la vía pública, con evaluación y aprobación posterior, sin que se reemplace el pago de la multa correspondiente

En la primera infracción, deberá asistir a una charla, y en caso de ser reincidente tendrá la obligación de concurrir a tres.

El margen de tiempo para cumplimentar la asistencia a las clases será de tres meses como máximo, y la inasistencia conlleva a la imposibilidad de renovar la licencia de conducir.

La autora de la iniciativa, Valeria Soltermam (PJ) señaló que “la mejor herramienta para mejorar el tránsito es la educación y por eso, y entendiendo la peligrosidad que provocan las faltas graves para infractoras e infractores, y también para terceros, es que pensamos en este proyecto para que quienes las cometan puedan internalizar conceptos y los observen a la hora de conducir"

Para fundamentar su acompañamiento a la Ordenanza, Alejandra Sagardoy (UCR-JxC) aportó que “muchos ciudadanos transgreden permanentemente las normas de convivencia en la vía pública y la convierten en un espacio de peligro” y “por ello estamos convencidos que la educación vial es el punto de partida para revertir esta cultura del riesgo a la que estamos expuestos todos los ciudadanos”.

"Es nuestra obligación como funcionarios promover e impulsar políticas públicas que generen una nueva cultura para recuperar progresivamente el espacio público para las personas", sostuvo la radical.

Por su parte, Ceferino Mondino (PRO-JxC) expresó que "todo lo que sea concientización y capacitación es bienvenido, pero toda estas cuestiones sirven si no son hechos aislados”. Y en ese marco, volvió a reclamar al Ejecutivo “un plan integral vial para la ciudad de Rafaela”.



PAVIMENTO

BV. YRIGOYEN

Fue votada positivamente, la Resolución presentada por Juntos por el Cambio, que solicita al Ejecutivo le informe al Concejo si existe un proyecto técnico para realizar la pavimentación en Bv. Yrigoyen, entre las calles Marchini-Vieytes y Colombia.

Recuerdan que “desde hace tiempo los vecinos piden la realización de la obra, considerando que dicho sector se ha consolidado y son cientos de familias las que habitan y transitan el sector a diario”

El edil Leonardo Viotti (UCR-JxC) dijo saber “de la complejidad que tiene porque hay que hacer obras complementarias de desagües, y al haber muchas instituciones en ese tramo hará que el Estado tenga que poner un refuerzo de recursos que no podrá recuperar como se lo hace con los privados y para hacer frente a esta inversión será necesario que se realicen gestiones a otros niveles de Gobierno”.

“Se nos dijo -apuntó- que podía haber un proyecto, pero no tenemos certezas y por eso queremos tenerlo por escrito y detallado y si está planificado para el año que viene o si se están llevando a cabo las gestiones para que la obra llegue cuanto antes, para poder contárselo a los vecinos”.



ADOPTAR

UN RATÓN

La Minuta de Comunicación de Lisandro Mársico (PDP) que solicita al Gobierno local que “lleve a cabo tareas de monitoreo y control sobre los roedores en descampados, vías del ferrocarril, plazas, desagües de la ciudad, inspeccionar negocios y/o empresas en todos los barrios, no solo en el centro o macro centro”. tuvo despacho favorable y generó un nervioso intercambio con su par Martín Racca (PJ).

Tras repasar lugares críticos donde los vecinos denuncian “la permanente y excesiva presencia de estos animales”, disparó: “no controlan las aves, porque todo ha fracasado, controlan a medias el tema de la castración, no controlan los roedores, no controlan el tránsito, no controlan las obras privadas, ¿qué controlan?. Creo que hay una visión de fondo que es dejar hacer para no pagar el costo político. Por los menos controlen controlen las ratas y las lauchas. ¿No las ven? están por todos lados”, disparó el pedepista..

Viotti intervino para recordar que hace dos años y medio se presentó un pedido de informes al Ejecutivo sobre si poseía un mapa de riesgo sanitario o se detectaron áreas o barrios en los que se hayan presentado problemas causados por roedores y cuáles, como también campañas realizadas, pero esta Minuta no fue respondida".

Racca, a cargo del área de Salud antes de asumir como Concejal y por ende responsable de Zoonosis municipal, rechazó que no se lleven adelante acciones, y pidió preguntarse sobre "el orígen de estos procesos biológicos que nos traen un montón de problemas".

"Por qué hay aves en el centro y no podemos controlarlo o porque haya roedores y otras situaciones como la pandemia y la respuesta es: la actividad humana, somos nosotros los responsables y si creemos que envenenando el ambiente vamos solucionar el problema es todo lo contrario: lo empeoramos”, interrogó refiriendo a la inexorable convivencia que hay que mantener con esto animales.

Mársico contestó: “me preocupa que el ex Subsecretario diga esto” y luego, aunque aclaró que lo hacía con respeto hacia su par, dijo chistosamente: “voy a llamar a un ratoncito para que venga a dormir conmigo, mañana empiezo a criar uno”.

Y cerró aclarando "no estoy pidiendo la erradicación porque sé que es imposible, sino el control de los roedores".



INFORMES POR

GASODUCTO

Igualmente, tuvo votación favorable el proyecto de Resolución del Concejal Mársico (PDP) que solicita al Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que proceda informar el estado de ejecución de la obra correspondiente al Gasoducto Regional Centro II y “especificar cuáles son los motivos por los cuáles la finalización de la misma no se concreta”.

Fundamenta su pedido en que “el Gasoducto Regional Centro se encuentra operando al 100 % de su capacidad, por lo que no cuenta con posibilidad de nuevas conexiones”, situación que podrá ser resuelta por el Gasoducto Regional GNEA Rafaela-Sunchales (se inicia en la localidad de Recreo y su traza es paralela a la Ruta Provincial N° 70), que permitirá suministrar gas natural a 34.000 usuarios en nuevas localidades.



ANTIGÜEDAD DE

REMISES Y TAXIS

También se aprobó la Ordenanza, enviada por el Departamento Ejecutivo, que fija el cronograma de antigüedades máximas de taxis y remises, que será de: 12 años, para los patentados en los años 2022, 2023 y 2024; de 11 años, para los matriculados en 2025 y 2026; y de 10 años para los del 2027.

Los dos restantes proyectos son donaciones de fracciones de terrenos de propietarios al Municipio para la apertura, ensanche y prolongación de calles.