WorldSBK: hoy empieza la actividad de la décima fecha en el San Juan Villicum

Por Víctor Hugo Fux



Luego de las acciones promocionales que se realizaron este jueves, entre las que se destacó la conferencia de prensa institucional, hoy comenzará la acción en el circuito San Juan Villicum, que vuelve a recibir al WorldSBK (Campeonato Mundial de Superbike), para dar cumplimiento a la décima fecha de su temporada 2022.

Hace poco más de un año, durante el fin de semana del 15, 16 y 17 de octubre, la categoría ofreció un atractivo espectáculo en el trazado de la provincia cuyana, con el turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) como gran protagonista, a tal punto que con los puntos sumados en el Round de Argentina quedó en los umbrales de su coronación, que haría realidad en la siguiente fecha, realizada en Indonesia.

En el actual certamen, el principal referente es el español Álvaro Bautista (Ducati), quien logró acumular una buena diferencia, que de ninguna manera es decisiva, porque sus inmediatos escoltas, el propio Razgatlioglu y el norirlandés Jonathan Rea (Kawasaki) llegarán a nuestro país con la firme convicción de reducir las diferencias que los separan del líder, para mantener intactas sus posibilidades en las dos últimas carreras, que se disputarán en Indonesia y Australia.

En lo deportivo, las emociones, por lo observado hasta el momento, están garantizadas, con una lucha de pilotos y de marcas que promete ser apasionante en un circuito espectacular, que presenta múltiples opciones de sobrepaso, como pudo advertirse en las anteriores visitas del WorldSBK y del WorldSSP.

A diferencia de lo ocurrido hace 12 meses, en esta oportunidad no habrá restricciones para los aficionados, que podrán asistir sin ningún tipo de limitaciones, como consecuencia de haberse superado la época más compleja de la pandemia de Covid-19.

Otro de los factores convocantes tiene que ver con el sorteo, entre los aficionados que compren sus entradas, de tres motocicletas de alta gama: una Honda CBR, una 1000 RR-RKawasaki Ninja ZX-10R ABS y una MV Agusta Superveloce 800.

Este viernes, en la primera jornada de actividades, se llevarán a cabo una tanda de prácticas libres reservada al WorldSBK y dos al WorldSSP, además de una sesión del Superbike Argentino y del 300 Súper Sport Argentino, que tendrán el privilegio de compartir el evento mundialista en el mismo trazado que sirvió de marco a su fecha anterior y que en la segunda de las divisionales tendrá entre sus protagonistas a dos rafaelinos: Agustín Donati y Simón Tomás.



EL CRONOGRAMA

Los horarios oficiales de las tres jornadas se resumen en el siguiente informe:



Hoy viernes: a las 08:30 apertura para el ingreso de público; a las 09:00 Práctica Libre 1 300 Superbike Argentino; a las 09:30 Práctica Libre 1 WorldSSP; a las 10:30 Práctica Libre 1 WorldSBK; a las 12:25 Práctica Libre 1 300 Súper Sport Argentino; a las 14:00 Práctica Libre 2 WorldSSP y a las 15:00 Práctica Libre 1 WorldSBK.



Mañana sábado: a las 08:30 apertura para ingreso de público; a las 09:15 Clasificación Superbike Argentino; a las 10:00 Práctica Libre 3 WorldSBK; a las 10:50 Clasificación 300 Súper Sport Argentino; a las 11:25 Tissot Superpole WorldSSP; a las 12:10 Tissot Superpole WorldSBK; a las 13:30 Carrera 1 WorldSSP; a las 15:00 Carrera 1 WorldSBK; a las 17:30 sorteo de una moto Kawasaki Ninja ZX-10R ABS detrás de la Tribuna Panorámica; desde las 18:00 Festival Bright Sunset by Soundtuar (apertura con Blex, set time con Giorgio Stefano, aDios, Apache, Bedouin y Amémé).



El domingo: a las 08:30 apertura para ingreso de público; a las 09:15 Carrera 300 Súper Sport Argentino; a las 10:00 Warm up WorldSBK; a las 10:20 Warm up WorldSSP; a las 11:05 Carrera Superbike Argentino; a las 12:00 Carrera Superpole WorldSBK; a las 13:30 Carrera 2 WorldSSP; a las 15:00 Carrera 2 WorldSBK y a las 17:30 sorteo de una moto Honda CBR 1000 RR-R y de una moto Agusta Superveloce 800 detrás de la Tribuna Panorámica.