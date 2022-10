Tras jugar poco y nada, ya se confirmaron sus salidas

No es una noticia que sorprenda a los hinchas de Atlético de Rafaela, todo lo contrario. La salida de algunos futbolistas, tras una campaña 2022 en la Primera Nacional para el olvido, se cae de maduro y en la jornada de ayer la dirigencia confirmó las primeras dos. Los mediocampistas Franco Bellocq y Franco Faría no seguirán en la ‘Crema’ para el 2023. Si bien a ambos se les terminaba su contrato en diciembre próximo, no se buscó renovar e incluso ya acordaron sus salidas. Con lo cual quedan en libertad de acción para poder sumarse a otros clubes.

Desde la institución de barrio Alberdi informaron: “El Consejo Directivo informa que se llegó a un acuerdo para las rescisiones de los contratos de Franco Bellocq y Franco Faría, los cuales finalizaban el 31 de diciembre del corriente año. Les deseamos lo mejor en la continuidad de sus carreras”.

Ambos tuvieron su debut en el conjunto albiceleste en la segunda fecha, como titulares en el 1-1 vs Villa Dálmine. Luego, entre lesiones y malos rendimientos, fueron perdiendo ‘protagonismo’, primero en el equipo de Forestello, y con Medrán sólo tuvo algo de participación en las últimas fechas, principalmente en Copa Santa Fe.

Mientras la dirigencia y el cuerpo técnico que encabeza Ezequiel Medrán siguen planificando el armado del Plantel para la temporada 2023, en los próximos días podrían llegar más anuncios de cortes de contratos.

Otros de los jugadores que finalizan su vínculo con Atlético el próximo 31 de diciembre son: Jonatan Fleita, Juan Galetto, Facundo Nadalín, Mateo Castellano, Jonás Aguirre, Guillermo Funes y Gonzalo Lencina.

Por el momento lo único que trascendió es la firme intención de poder retener a Lencina. El cordobés de 25 años debe volver a Belgrano tras la finalización del préstamo. De no ser tenido en cuenta en el Pirata, el futuro del delantero podría estar en el fútbol del exterior, aunque por el momento no se cierran las puertas por Alberdi.

Otro por quien se hará el intento de llegar a una renovación es Jonás Aguirre, quien también analizará ofertas una vez que el mercado se empiece a ‘mover’.

La situación con el resto de los jugadores es la siguiente. Hasta diciembre de 2023: Julio Salvá y Nahuel Pezzini; Fabricio Fontanini, Mauro Osores, Federico Torres, Gastón Tellechea, Facundo Soloa, Marco Borgnino, Emiliano Romero, Nicolás Aguirre, Ayrton Portillo, Nicolás Laméndola, Matías Valdivia, Mauro Albertengo, Claudio Bieler y Darío Rostagno (fue cedido a Argentino Quilmes para jugar el Regional Amateur). El resto: Agustín Grinovero, Agustín Bravo, Alex Luna y Agustín Costamagna (hasta diciembre de 2024); Gino Albertengo (hasta diciembre de 2025).