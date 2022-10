Emotivo acto y celebración por los 25 años de sus tres carreras

En la oportunidad, se efectuó un merecido reconocimiento a parte importante de las personas que durante estos 25 años hicieron posible el dictado ininterrumpido de las referidas carreras.

Luego de entonarse las estrofas del himno nacional, hizo uso de la palabra el Decano del DAR, Abog. Edgardo Allochis, quien agradeció la presencia de autoridades, docentes y egresados y resaltó la importancia del acontecimiento. A continuación, se efectuó un reconocimiento al director organizador del DAR, Lic. Víctor Manuel Feijóo, por la responsable y exitosa gestión llevada a cabo durante el primer año de vida institucional de la sede y la puesta en funcionamiento de las tres primeras carreras. El Lic. Feijóo compartió con los presentes algunos recuerdos de aquella primera etapa.

A continuación, el Rector de la UCSE, Ing. Luis Eugenio Lucena, y el Vicerrector Académico, Lic. Víctor Feijóo, tuvieron a su cargo la entrega de un certificado de reconocimiento por la responsable y eficiente labor desplegada, a los distintos Coordinadores o Directores que tuvieron las referidas carreras que cumplen sus primeros 25 años en el DAR. Por la carrera de Abogacía, recibieron la distinción los abogados Rodolfo Zehnder, Edgardo Allochis, Fernando Muriel, José Pastore y María de Belén Sosa. No pudo estar presente el Abog. Hugo Degiovanni, primer Coordinador de la carrera. Por las carreras de Contador Público y Licenciatura en Administración, recibieron su reconocimiento los Contadores Jorge Alberto, Alicia Ré, Maximiliano Tessio y Ricardo Bongiovanni.

Luego fue el momento para reconocer a los docentes a cargo de las primeras cátedras: Jorge Alberto, Edgardo Allochis, Gabriela Andretich, Germán Armando, Rubén Ascúa, Juan Bastía, Camilo Berger, Edelvino Bodoira, Alejandro Bonet, Ricardo Bongiovanni, Ruben Burkett, Gustavo Daniele, Cristian Delbino, Silvio Fontanini, Carlos Frugoni Zabala, Horacio Gariglio, Jorge Ghiano, Elda Gomez de Huck, Elena Gunthardt, Rodolfo Laura, Mariel Lopez, Edgardo Loyola, Hernán Manfredi, Marta Mercedes Mascardi, Alejandro Mognaschi, Rodolfo Paffen, Gustavo Pons, Oscar Quaino, Adolfo Ramondelli, Alicia Re, Carlos Sara, José Sasia, Gabriel Sola, Carlos Stegmayer, Marco Antonio Terragni, Marta Valentini, Rodolfo Zehnder, Guillermo Zenklusen y Dora Zenklusen. No pudieron estar presentes los siguientes profesores: Hugo Degiovanni, Dante Formentini, Javier Fornari, Rubén Kalbermatten, Ricardo Lorenzetti, Gustavo Lubatti, Lorenzo Macagno, Enrique Marchiaro, Oscar Peretti, Alfio Re y Ana María Zanoni.

También se efectuó un reconocimiento por su responsable y eficiente labor a los docentes que dictaron clases durante quince o más años en las referidas carreras: Cecilia Álamo, Rodolfo Arancibia, María Cristina Astesana, Jorgelina Basano, David Berger, María Cecilia Bertero, Delvis Bodoira, Gustavo Bumaguin, María Beatriz D´Agostino, Daniel Frutero, Claudia Garetto, Fernando Gentile Basano, Andrea Grisolía, Carlos Jimenez Grotter, Lisandro Mársico, María José Massoni, Sebastián Medina, Pablo Mosconi, Juan Manuel Oliva, Vanesa Pacheco, José Ignacio Pastore, María Andrea Peretti, Adrián Ramseyer, María de Belén Sosa, Carlos Federico Torres, Marcela Valler y Julio Yódice. No pudieron estar presentes los siguientes profesores: Eduardo Bernacchia, Javier Bolatti, Emilio Bruno, Miguel Burella, Gabriel Daga, Armando De Feo, Florencia Flematti, María Cecilia Gutierrez, Lilian Landa, Diego Musacchio, Mónica Navarro, Graciela Perotti, Patricia Pía, María Adela Salari, María Cecilia Saracco y Rubén Weder.

La entrega de los reconocimientos a los docentes estuvo a cargo del Decano del DAR, del Vicedecano Ing. Darío Karchesky, de la Directora de la carrera de Abogacía María de Belén Sosa y del Director de las carreras de Contador Público y Lic. en Administración, Contador Público Ricardo Bongiovanni.

Asimismo, se recordó con especial respeto y reconocimiento a los docentes fallecidos que estuvieron a cargo de las primeras cátedras: Juan Carlos Borio, Enrique Engler, Reynaldo Gómez, Carmelo Greco, Mary Belkis Valsagna y Omar Vecchioli; y a los que dictaron clases durante 15 o más años: Juan Mercado y Marta Costamagna.

A pedido de las autoridades del Departamento Académico Rafaela el Profesor Rodolfo Zehnder pronunció unas emotivas palabras en nombre de todos los funcionarios y docentes que recibieron los reconocimientos. Cabe señalar que el Profesor Rodolfo Zehnder se ha desempeñado como Coordinador de la carrera de Abogacía y que junto al Padre Gustavo Lubatti, son los únicos docentes que han cumplido dicha labor de manera ininterrumpida durante estos primeros 25 años.

También se efectuó un reconocimiento al primer egresado de cada una de las carreras: Abogada Cecilia Álamo, Contador Público David Berger y Lic. en Administración María Celeste Dayer, todos ellos actuales docentes en la institución. La entrega estuvo a cargo de los actuales directores de las referidas carreras.

Finalmente, tuvo lugar un reconocimiento a los egresados con honores académicos: Sofía Aglietto, Georgina Carla Allasia, Natalia Carinelli, Noelia Castillo, María Celeste Dayer, Mauro Javier Dominino, Daniel Alejandro Fruttero, Vanesa Giaveno, Florencia Giletta, Sofia Nicolini, Juan Nuñez, Lucia Natalia Pagliero, Jenifer María Paira, Amorela Belén Perassi, Selene Pomba, Matías Porchietto, Ezequiel Silva Valentini, Macarena Scarafía y Camila Joana Soledad Walker. No pudieron estar presentes los siguientes egresados: María Victoria Beckmann, María Laura Berta, Agostina Grosso, Antonela Milanesio, Carlos Matías Ortiz, Edgardo Pellegrinet, Valentina Pernuzzi, María Laura Redolfi, Natalia Sofia Steinaker, Lucía Elena Ternengo y Agostina Yael Valsagna. Cabe señalar que buena parte de los mismos se desempeñan actualmente como docentes en el DAR.

El cierre de tan emotivo acto estuvo a cargo del Rector de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Ing. Luis Eugenio Lucena.

Luego del acto, autoridades, docentes y egresados compartieron un lunch en el patio de la institución. Una noche especial, no solo por los reconocimientos sino también por el reencuentro de quienes tanto hicieron por la institución y por las carreras que cumplieron sus primeros 25 años junto a la sede.