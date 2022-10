Retenciones sin acompañamiento

Elisa Carrió, lider de la Coalición Cívica, adelantó que "no vamos a acompañar el presupuesto de Massa (Sergio, ministro de Economía de la Nación), y vamos a votar en contra de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, que permiten aumentar las retenciones".

Fue anoche, en el contexto de una charla sobre Los mitos del agro y las retenciones, organizada por el Instituto Hannah Arendt, junto a los integrantes de la Mesa agropecuaria de la Coalición Cívica y Esteban Hernández, presidente de la Fundación Apertura.

Seguidamente, Carrió señaló que "si no bajamos impuestos y reformulamos la matriz impositiva, no hay crecimiento posible. Como venimos diciendo desde hace muchos años, tenemos que dejar en paz al campo. Tenemos que convertirnos en una industria de la alimentación. No sólo las retenciones son injustas, sino que provocan una gigantesca elusión fiscal debido a los granos que salen del país por la frontera, para comercializarse en los países limítrofes que no tienen ese tipo de medidas".

OTRAS VOCES SOBRE EL TEMA

Del encuentro participó Lucila Lehmann, exdiputada nacional y presidente de la Coalición Cívica en la provincia de Santa Fe, quien expresó "lamentablemente, en la Argentina la única política pública agropecuaria de los últimos 20 años, excepto durante la gestión de JxC, ha sido potenciar el desarrollo de la producción agropecuaria en Uruguay, Brasil y Paraguay, ya que han sabido aprovechar todas aquellas oportunidades que por absurdos ideológicos fueron desaprovechados".

Y agregó "hoy, Uruguay, del tamaño de la PBA, exporta más carne que Argentina; Brasil ha triplicado su producción agrícola y Paraguay en pocos años ha logrado posicionarse como un importante exportador de commodities de origen agropecuario. Lo peor de todo esto es que gran parte de ese desarrollo ha sido con recursos humanos y económicos de nuestro país. Este es el principal daño que han generado las retenciones en Argentina".

En tanto, Esteban Hernández planteó que "es un mito que el mundo aplique retenciones al agro. Tampoco lo hicieron los gobiernos progresistas de la región, como Lula en Brasil, Evo Morales en Bolivia o Pepe Mujica en Uruguay.

"La eliminación de las retenciones provocaría un enorme crecimiento de la producción y el consiguiente ingreso de divisas al país, uno de los problemas centrales de nuestra economía. Hay 250 mil productores agropecuarios, y uno de cada diez pudo renovar su maquinaria en 2021. Hoy no esta alcanzando para rejuvenecer el parque agrícola".