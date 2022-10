Medidas alternativas por un ataque a puñaladas

En la edición gráfica de LA OPINIÓN del 16 de octubre pasado, bajo el título «Dos detenidos por un ataque a puñaladas- en barrio Villa Podio», brindábamos información sobre un hecho de violencia ocurrido el jueves 13 a las 20.30, cuando un joven de 24 años de edad domiciliado en calle M. Obligado al 1300 de barrio Villa Podio expuso en sede policial del Destacamento N° 9, que junto a una sobrina habían sido víctimas de un ataque a puñaladas llevado a cabo por dos motociclistas que los atacaron en la vereda de su casa, y del cual pudieron escapar de milagro.

En la misma nota se mencionó que por este hecho la Policía de Acción Táctica (PAT) produjo las detenciones de Luciano B. de 28 años y de Juan C. de 19, quienes quedaron a disposición de la fiscal actuante, Dra. Fabiana Bertero, por los delitos calificados provisoriamente como "lesiones leves dolosas".



MEDIDAS ALTERNATIVAS

No habían pasado muchas horas de lo relatado anteriormente, cuando a ambos detenidos se les llevó a cabo una audiencia imputativa y de medidas cautelares en una de las salas de la Oficina de Gestión Judicial de los tribunales de Rafaela.

En la instancia judicial, la jueza de IPP Dra. Cristina Fortunato, consideró correcta la calificación penal de los hechos atribuidos por la fiscal Fabiana Bertero, por lo que a los dos detenidos se les imputó formalmente el delito de "lesiones leves dolosas".

En esa audiencia, la jueza Fortunato, resolvió disponer medidas alternativas a la prisión preventiva, descartando por ello esta última.

Las medidas alternativas acordadas previamente para los dos detenidos, consistieron en: fijar domicilio; prohibición de acercamiento a la víctima en un radio de 200 metros y prohibición de hostigamiento por cualquier vía a la víctima.

Cabe acotar que los hechos en cuestión se produjeron en la misma cuadra donde hace cuatro meses asesinaron de un balazo en una axila a Matías Bejarano, de 29 años; y que en el hecho que ahora nos ocupa, el mismo apellido vuelve a estar presente entre los atacantes judicializados, desconociéndose si existe alguna relación o no entre ambos hechos.