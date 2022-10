Presupuesto: la oposición pone condiciones pero el FDT avanzará con el dictamen

Cuando el oficialismo daba por descontado que tenía el apoyo de la oposición al proyecto de Presupuesto 2023, aparecieron algunos nubarrones en el horizonte, que no le impedirá firmar hoy dictamen y sesionar el 25 de octubre en la Cámara de Diputados, un día antes de lo previsto. Ante la indecisión del Poder Ejecutivo para dar luz verde al pedido de más subsidios al transporte en el Interior del país, diputados nacionales de Juntos por el Cambio y del Interbloque Federal endurecieron su postura y avisaron que no firmarán el despacho oficialista de no haber una respuesta positiva al reclamo. .Sin embargo, el oficialismo avanzará con la firma del dictamen este jueves en la comisión de Presupuesto y Hacienda tal cual lo tenía marcado en su hoja de ruta, sin cambios en el texto y con la ayuda de un aliado como el misionero Diego Sartori (Frente de la Concordia - interbloque Provincias Unidas), integrante del cuerpo. Recién se introducirán modificaciones al articulado durante la sesión, que se desarrollará de corrido, sin cuarto intermedio.La reunión de Labor Parlamentaria se desarrollará un día antes, para definir los tiempos de la sesión y el esquema de trabajo.Con todo, no se prevé que la oposición presente un dictamen de minoría, y se abstendría. Las negociaciones para aplicar cambios se intensificarán en las próximas horas y días, incluidos los del fin de semana y no cesarán hasta el día mismo de la sesión.De parte del Poder Ejecutivo ya habría visto bueno para modificar el artículo 90 que hacía recaer en las provincias el pago de las deudas que las empresas proveedoras de energía mantienen con CAMMESA para evitar los cortes de servicio.El tema de los subsidios al transporte, que preocupa a opositores como a oficialistas del Interior por igual, se seguirá conversando. Estas definiciones se tomaron durante la visita del ministro de Economía, Sergio Massa, al Congreso, donde se reunió al mediodía con la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, con el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, y también con los presidentes de los bloques oficialistas en el Senado, sumado a la vicejefa del interbloque, Anabel Fernández Sagasti.Queda claro que el tigrense estará monitoreando cada paso de las negociaciones, y será él quien se reserve la última palabra en cada uno de los aspectos a revisar del Presupuesto.Fuentes parlamentarias del Frente de Todos aseguraron a NA que a excepción de Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva, ambos de la Corriente Clasista Combativa, el resto de los votos oficialistas estaría asegurado.La decisión de condicionar el apoyo al dictamen oficialista fue anunciado por legisladores de Juntos por el Cambio y el interbloque Federal en una conferencia de prensa que se realizó luego de una reunión que mantuvieron en la Cámara baja con los intendentes Pablo Javkin (Rosario), Emilio Jatón (Ciudad de Santa Fe) y Martín Llaryora (Ciudad de Córdoba).Por Juntos por el Cambio participaron de las negociaciones el presidente de la comisión de Transportes, Jorge Rizzotti (UCR), el titular de la bancada radical, Mario Negri, Miguel Bazze (UCR), Carolina Castets (CC-ARI) y Germana Figueroa Casas (PRO), mientras que por el interbloque Federal participaron el jefe del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, Enrique Estévez (Partido Socialista), Florencio Randazzo, Alejandro "Topo" Rodríguez (Identidad Bonaerense) e Ignacio García Aresca (Córdoba Federal).La protesta tiene su fundamento: cerca del 85% de la masa total de subsidios al transporte se la lleva el Área Metropolitana de Buenos Aires, y apenas el restante 15% va dirigido al Interior. El boleto de los colectivos del AMBA tiene subsidiado el 80% de su valor mientras que en las provincias solamente el 32%, según alertó este miércoles el secretario de Transporte del Consejo Federal de Transporte (COFETRA), Franco Mogetta, durante una reunión de la comisión de Transportes.Uno de los reclamos de los intendentes es un aumento de emergencia de 13 millones para completar este 2022, sumándose así a los 66.000 millones adjudicados. Y en segundo lugar, pero no menos importante, pretenden una mejora de los fondos para el 2023, por un total de 113.000 millones.En el proyecto original, el Ministerio de Economía había adjudicado apenas 60.300 millones, pero en una reunión con los gobernadores del Norte Grande, Sergio Massa, se comprometió a estirar la cifra hasta los 85.000 millones.A través de una nota remitida al presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, los diputados de JxC y el interbloque Federal le pidieron que, cuando se retome el cuarto intermedio el jueves que viene, en primer lugar se dé una respuesta concreta a este pedido, que hoy fue consensuado en la reunión de la comisión de Transportes.El proyecto presentado por Massa contempla un gasto total de casi 29 billones de pesos, un crecimiento de la economía del 2%, una inflación promedio del 60%, y una reducción del déficit fiscal del 2,5 al 1,9 %.Según adelantó Heller, luego de la firma del dictamen prevista para este jueves, los diputados tendrán casi una semana para estudiar pormenorizadamente el articulado y las planillas, de manera tal de llegar al recinto con toda la información. (NA)