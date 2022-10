Fuerte suma de dinero y cheques robados de un auto

Pasado el mediodía de ayer -a las 13.15- personal policial de la Comisaría Seccional 1a. se hizo presente en un local de comidas (bar) existente en la esquina de Bv. Santa Fe y Salta, ante el alerta de un hecho de robo.

En el lugar, los uniformados dialogaron con la víctima de este hecho, Marcos Danilo Ch. de 39 años y domiciliado en la localidad de Progreso, quien relató que dejó su camioneta marca VW Amarok color gris estacionada por calle Salta a metros del bulevar Santa Fe, y que al salir se percató que le faltaba de la guantera una suma de dinero en efectivo y valores.

La víctima declaró además que las cerraduras del vehículo no fueron forzadas y que no presentaban daño alguno, pero no funcionaban.

Los oficiales actuantes realizaron un relevamiento de cámaras y testigos en el lugar, dándose conocimiento de inmediato a la fiscal de turno Dra. Fabiana Bertero. Por disposición de la Fiscal, las actuaciones quedaron en manos de la División Operativa de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).



EXTRAOFICIAL

De acuerdo a información extraoficial a la que pudo acceder LA OPINIÓN, no sería descabellado considerar la hipótesis de nuevo ilícitos -como en este caso- que se estarían cometiendo bajo la modalidad de la utilización de inhibidores de alarmas.

De allí se explicaría el hecho que las cerraduras no fueron violentadas; y en particular se sigue una línea de investigación que tiene que ver con una pareja desconocida que se encontraba en esos momentos en el bar.

En cuanto al total de lo robado da algunos escalofríos: de la guantera faltaron unos $200.000 en efectivo, además de dos cheques por la suma total de $4 millones, todo lo cual fue denunciado como robado.