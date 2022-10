9 de Julio recibe a Juventud de Esperanza

Para 9 de Julio son días intensos, de calendario apretado y sin tiempo para el respiro, o descanso. Este jueves tendrá una nueva presentación por el torneo Regional Amateur y será ante Juventud de Esperanza, por la zona 6 de la Región Litoral Sur.

El encuentro comenzará a las 20:30hs, se disputará en el estadio Coloso Germán Soltermam y será arbitrado por el Santafesino Agustín Vegetti.

Los dirigidos por Marcelo Werlen vienen de igualar sin goles ante Ben Hur en la primera fecha,

mientras que el conjunto esperancino le ganó 1-0 a Santa Clara FBC.



Con respecto a la formación inicial "Satanás" no dio indicios, aunque no tendría demasiadas modificaciones con respecto al 11 que viene de jugar en barrio Parque. Un probable sería con: Joaquín Gómez; Maximiliano Martínez, Facundo Centurión, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Martín Sterren, Facundo Maldonado, Maximiliano Aguilar y Leandro Larrea; Wilson Ruiz Díaz y Maximiliano Ibáñez.



Lo que se definirá hoy es si las recientes incorporaciones ya se meten en el equipo o estarán en el banco de relevos. Los defensores Alexis Galiasso (24 años proviene de Villa San José) y Elvis Hernández (23 años proviene de Cipoletti) más el delantero Agustín Sequeira (19 años proviene de Central Córdoba de Santiago del Estero) ya están habilitados para jugar.



El adelanto para este jueves se debe a que el León tendrá el domingo el primer partido de la final de la Copa Santa Fe, donde visitará a Argentino de Rosario. La revancha y juego consagratorio será en Rafaela, el domingo 30 de octubre.

Sin dudas que el “trajín” de partidos puede significar una “carga” importante para el elenco Juliense, que computando también el certamen de Liga Rafaelina, donde llegó a la última fecha peleandole el título a Ben Hur, jugará 5 partidos en 10 días. El jueves pasado enfrentó a Tacural, el domingo a Ben Hur, el martes a Brown, hoy a Santa Clara de Esperanza y el domingo (15.00hs) a Argentino de Rosario.



Por su parte el rival del León, y en función del equipo que viene de jugar el pasado domingo, el DT Germán Montalbetti pondría en cancha hoy a Matías Mierke; Facundo Nievas, Alejandro Ottonelli, Tomás Heinzen y Ezequiel Spies; Agustín Giuliani, Lucas Longoni, Cristian Voelkly y Sebastián Alí; Gonzalo Calza y Facundo Lesman.



DOS INCORPORACIONES MÁS



En la jornada de ayer 9 de Julio anunció dos incorporaciones más para su plantel. Se trata de Matías Lobos, defensor de 20 años que llega proveniente de Ferro de General Pico (La Pampa). La otra cara nuevas es Augusto Laena (27 años), delantero ex Defensores de Villa Ramallo.



EL DOMINGO



Los otros elencos rafaelinos estarán jugando el próximo domingo. Con el siguiente programa: Zona 5: 15:00hs Argentino Quilmes vs Ferrocarril del Estado (Mauro Cardozo), 17:00hs Libertad de Sunchales vs Sportivo Norte (Franco Ceballos). Zona 6: 17:00hs Santa Clara (Esperanza) vs Ben Hur (Edison Sada).