Reprogramados por lluvia

Las condiciones climáticas obligaron a cambiar de planes y los encuentros que se iban a disputar anoche, dándole continuidad a la 17 y última fecha del Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol fueron reprogramados para este jueves.

El título ya se definió y Ben Hur festejó el martes por la noche, tras igualar 1-1 con Peñarol. La BH se coronó campeón Absoluto 2022.

Lo que resta definir es uno de los dos descensos. Talleres María Juana ya perdió la categoría y hoy se definirá quien lo acompañará en la Primera B en el 2023. Si Bochófilo Bochazo o Argentino de Vila.



JUEGAN HOY: 20.30hs Talleres María Juana vs Ferrocarril del Estado (Ángelo Trucco), Florida de Clucellas vs Atlético María Juana (Marcos Bauer); 21:00hs Argentino Quilmes vs Unión de Sunchales (Mauro Cardozo), 21:30hs Libertad de Sunchales vs Sportivo Norte (Sebastián Garetto), Bochazo vs Dep. Tacural (Rodrigo Pérez), Argentino de Vila vs Dep. Aldao (Guillermo Vacarone), 22.00hs Atlético de Rafaela vs Deportivo Ramona.



LAS POSICIONES: Ben Hur 43 puntos; 9 de Julio 39; Brown 32; Atlético 31; Ferro 28; Peñarol 26; Quilmes 25; Tacural 22; Libertad y Ramona 21; Sp. Norte 20; Dep. Aldao 19; Florida 18; Unión 17; A. María Juana y Argentino de Vila 16; Bochazo 8; Talleres 7.