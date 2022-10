Argentina buscó en París otros destinos para la carne

Está claro que no se trata de una feria convencional: la SIAL París 2022 tiene muchas particularidades este año, según comenta el contingente argentino de exportadores que viajó. Es la primera gran muestra internacional sin restricciones y esa situación motivó un gran movimiento de visitantes de casi todos los rincones del mundo hasta el gigantesco Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte.

A ese entusiasmo general que se palpitó desde el 15 de octubre hasta ayer que culminó la feria, también se vio opacado por los nubarrones que se ciernen sobre la economía europea (inflación, crisis energética, Euro devaluado, etc.), la invasión de Rusia a Ucrania y la gran baja en el mercado chino, el principal destino en volumen para la carne vacuna argentina.

No obstante, el ánimo fue muy bueno entre los representantes de las 33 empresas exportadoras que acompañaron al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, en su imponente Pabellón “Argentine Beef”, de 1.000 metros cuadrados, el más grande de la historia del IPCVA y uno de los más importantes del Hall 6 de carnes, capaz de recibir 200 comensales por horas en su restaurant exclusivo, por donde pasan los compradores más importantes del mundo.



DESTINOS VARIADOS

Ante los problemas mencionados, muchos de ellos compensan el negocio con envíos a destinos no tan habituales como Azerbaiyán, Chipre o Filipinas, que en el caso de algunos cortes especiales, pueden alcanzar valores similares a los de la cuota Hilton.

“Es otro tipo de negocio –comentó Mario Ravettino, Consejero del IPCVA y Presidente del Consorcio exportador ABC-, porque a mercados como China se suelen enviar sets completos, con varios cortes, y hacia esos países generalmente se venden contenedores de dos o tres cortes”.

Por otra parte, también visitaron la Sial los compradores israelíes, que comenzaron las negociaciones por el kosher argentino con los frigoríficos habilitados para estos cortes especiales.

En definitiva, la feria tuvo un buen ritmo, con contantes “tires y aflojes” en los precios de la Cuota Hilton pero otras oportunidades de negocios, a pesar de no ser el mejor momento en el comercio internacional de las carnes.

Las empresas que acompañaron al IPCVA en el Pabellón Argentine Beef fueron las siguientes: APEA, Argall, ArreBeef, Asociación Argentina de Angus, Azul Natural Beef, Black Bamboo, Catter Meat, Compañía Bernal, Conallison, Ecocarnes, Estancias de Patagonia, Friar, Frigolar, Frigorífico El Federal, Frigorífico General Pico, Frigorífico Gorina, Frigorífico Regional General Las Heras, Frigorífico Rioplatense, Frimsa, Grupo Beltrán, Grupo Lequio, Industrias Frigoríficas Recreo, Industrias Frigoríficas Sur, La Anónima, Logros, Madeka, Maneca, Marfrig Argentina, Offal Exp, Rafaela Alimentos, Santa Giulia, Urien-Loza y Visom.

La Sial París es el evento de la industria alimentaria más grande del mundo, junto con la feria Anuga, que se organiza en Alemania los años impares. Participan más de 7.000 expositores de unos 200 países.