Ocho ofertas para la obra de canalización del Bajo Peretti

Ayer por la mañana en dependencias del Complejo Cultural del Viejo Mercado se llevó a cabo un acto licitatorio de especial relevancia. En la oportunidad se procedió a dar apertura a las ofertas presentadas ante el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, que realizará la licitación para ejecutar la obra de canalización “Bajo Peretti” para mitigar los efectos que se producen por los anegamientos en un bajo natural ubicado unos 4 km hacia el sur de Rafaela, habiéndose fijado un plazo de obra de 18 meses.

El encuentro fue presidido por el intendente local, Luis Castellano acompañado por el subsecretario de Desarrollo Hídrico y Comité de Cuenca, Mariano Ezequiel Diez, el senador por nuestro Departamento, Alcides Calvo y los siguientes presidentes comunales Héctor Perotti, Bella Italia; Alejandro Ambort, Susana; Roberto Morel, Aurelia; Julio Forni, Villa San José, Nicomedo Imsand, Colonia Iturraspe José Torres, Saguier, Claudio Gramaglia, Vila y Marcelo Bocco, Presidente Roca.



Los mensajes

En la oportunidad hizo uso de la palabra Mariano Diez, quien se explayó en cuanto a la parte técnica de la obra.

A través de un estudio en la zona que se ubica al oeste de la Ruta Nacional Nº 34, entre las localidades de Villa San José y la Ruta Provincial Nº 70, se observa que se producen los mayores anegamientos, importantes eventos de precipitación, que continúan hacia el este por el bajo, produciendo una retención superficial producto de la escasa pendiente natural y la baja capacidad de infiltración de los suelos.

Con esta obra se apunta al saneamiento del sector productivo de 50 Km2 y una longitud de 24 km., debiendo realizarse una excavación de 140.000 m3.

Por su parte Luis Castellano no ocultó su satisfacción por el acto señalando que es un hecho muy importante y simbólico. Recordó el sector seriamente afectado por las inundaciones, lo que muchas veces generaba conflictos por no tener un plan hidráulico.

Evocó un reciente encuentro con el Concejo Municipal en la que fue considerada la cercanía de poder habilitar para Rafaela casi 170 has. de suelo productivo para la instalación de industrias, y reflexionó que si se puede avanzar en este proyecto se triplicará el espacio como consecuencia de dos inversiones: la variante Ruta 34 y la ampliación Ruta 70. Haciendo a continuación un paralelo con el acto de ayer, ya que se favorecerá el sector productivo de la región. Rescató como muy positiva la gestión de Omar Perotti en la cristalización de esta obra, enfatizando que hay que destacar, acompañar y agradecer. Tuvo términos elogiosos también para la labor de Alcides Calvo.

Por su parte Calvo rescató la labor de los presidentes comunales junto a los productores, buscando soluciones que permitan salvar las hectáreas afectadas. Y con satisfacción señaló hoy venimos a cumplir. Tuvo términos de reconocimiento a la labor de Omar Perotti, también reconoció a quienes laboran en los Comités de Cuenca.



ROBERTO GIORIA

Recientemente, al respecto, el secretario de Recursos Hídricos, Roberto Gioria, explicó: "Con esta obra vamos a aliviar la situación de las localidades y las áreas rurales afectadas, proponiendo construir un canal desde la parte de la zona anegada en proximidades de la RP13, que continúa por el bajo natural hacia el este para finalmente desembocar en el Canal Sur Rafaela. Es un recorrido de 23510 metros, que contempla además la intervención de 51 obras de arte, más las que surjan de los permisos de paso, en todo el tramo”.



LA OBRA

Con un presupuesto oficial actualizado de $850.000.000, y un plazo de ejecución de 18 meses, se plantea construir un canal que comienza en la zona de almacenamiento entre la localidad de Villa San José y la Ruta Provincial Nº 70, y que continúa por el bajo natural hacia el este hasta desembocar en el Canal Sur Rafaela. Este proyecto contempla, además, la intervención de 17 alcantarillas en cruces con caminos comunales, 20 alcantarillas en entradas y caminos particulares, más todas aquellas que surjan de los pedidos de los propietarios a la hora de tramitar los permisos de paso, el reemplazo de la alcantarilla existente en la Ruta Provincial Nº 70 – S, y una protección de fondo de la alcantarilla existente en la Ruta Nacional Nº 34 a la cota de proyecto de la canalización, la construcción de un puente de HºAº nuevo en un cruce de FFCC, concesionado por la empresa Nuevo Central Argentino S.A., y se verificará la alcantarilla construida en la nueva traza de la Circunvalación de la Ruta Nacional Nº 34 en la Ciudad de Rafaela.