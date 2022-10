Buscaban a "Corderito", e hicieron "papa"

Esta mañana, efectivos de la Policía de Investigaciones de Frontera y Ceres -junto a pares de la Policía provincial con sede en Esperanza, Santa fe y Rafaela- realizaron allanamientos en viviendas sitas en las calles 21 y José Balari, en Frontera y Estación Frontera, en busca de elementos relacionados a una causa de amenaza, de la que resultó víctima una vecina, en la jornada del pasado 12 de este mes.

Cuando la mujer regresaba a su casa junto a sus hijos, fue interceptada por Maximliano M., alias "Corderito", quien le gritó "que hacés bate cana. No sabés con quien te metiste, Vos mandaste a que me allanen, y ahora me están buscando".

Y en dicho escenario exhibió un revólver, que llevaba en la cintura.

En ambos casos, las actuaciones policiales tuvieron resultado negativo, en cuanto a la detención de "Corderito".