En Rafaela, Clara García renovó críticas a la gestión de Perotti

La diputada provincial, Clara García, visitó una vez más Rafaela donde dejó críticas para el gobierno de Omar Perotti por la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos, la lentitud para avanzar con la obra pública y la subejecución del presupuesto de seguridad, lo cual consideró "grave" teniendo en cuenta la "dramática situación que vive Rosario".

La legisladora socialista llegó a la ciudad para reunirse con el diputado provincial, Pablo Pinotti, el presidente comunal de Susana, Alejandro Ambort y las dirigentes Natalia Enrico y Analía Marzioni. "Con Rafaela siento un afecto muy especial, es la tierra de Hermes, de Hermes Binner y de tanta gente amiga con la cual hemos transitado un camino de sueños y de realizaciones, pero que también miramos para adelante porque queremos continuar juntos trabajando por el bien común y por el futuro", subrayó. ¿El 2023? "No tenemos nada definido, ahora que el Gobernador pareciera postergar las elecciones entonces no hay apuro en acelerar decisiones. De todos modos, queremos tener certezas cuanto antes del calendario electoral", reclamó.

"En esta nueva visita hemos tenido numerosas reuniones con dirigentes locales para analizar cómo está Rafaela y también la actualidad de la Provincia", dijo.

-La novedad es que Santa Fe finalmente cobró la deuda de Nación por coparticipación.

-Una deuda que se originó porque Néstor y Cristina Kirchner liquidaban mal la coparticipación para Santa Fe. Porque esta deuda se originó a partir de un descuento incorrecto de los fondos de coparticipación, lo que perjudicó a todos los santafesinos durante años. Un valiente Hermes Binner se animó a ir a la Corte a plantear esta situación como gobernador representante de todos los santafesinos, y después de un tiempo el máximo tribunal de justicia le otorgó la razón a la demanda. Ahora el Gobierno nacional está pagando esta deuda, lo cual es positivo.

-¿Qué pasa con esos fondos?

-Esperamos que el gobernador (Omar) Perotti tome la media sanción que votamos en la Cámara de Diputados en la que pedimos que coparticipe en forma inmediata la parte proporcional de lo que cobre en efectivo a los municipios y comunas. La noticia es positiva para la Provincia pero faltaría ese pasito adicional de girar los recursos a los gobiernos locales.

-¿Qué reflexión le deja este conflicto por la deuda?

-Imagínense si la provincia de Santa Fe, y sus municipios y comunas, hubieran tenido los fondos que durante 15 años no le enviaron desde Buenos Aires. Las obras que se podrían haber hecho, más acueductos, más viviendas, más rutas, más escuelas, mayor infraestructura de salud y de justicia. Le hubiera dado mayor velocidad al sello de la obra pública tan característico de los gobiernos del Frente Progresista.

-¿Cuál es su análisis de la gestión provincial?

-Hay una gran lentitud con la cual el gobernador Perotti está ejecutando el Presupuesto 2022, somos muy críticos de que oculte la información. Porque existe una ley de Responsabilidad Fiscal que impone a todas las provincias la obligación de publicar sus números. Pero Santa Fe, de manera deliberada, dejó de publicar en mayo. No podemos saber los fondos que se utilizaron para invertir en bienes de capital, obra pública o vehículos entre otros conceptos desde ese mes hasta la actualidad, lo que es una falta grave en materia de transparencia. ¿Qué se intenta ocultar? En temas tan sensibles como seguridad es alarmante que no se informe en qué se gasta el dinero de los contribuyentes. En ciudades como Rosario, tan afectada por la inseguridad, el presupuesto es de 15 mil millones de pesos pero hasta mayo solo se habían ejecutado 600 millones. Se necesitan patrulleros, tecnología, planificación estratégica pero no se hace nada o muy poco. Ahora este miércoles llegará a la Cámara de Diputados el ministro de Seguridad de la Provincia y su contadora. Esperemos datos actuales sobre la ejecución del presupuesto para seguridad. Es dramático, es falta de respeto a las instituciones, y a los legisladores que hacemos pedidos de informes en nombre de los ciudadanos, pero no tenemos respuestas por parte del Gobernador y su gabinete de ministros.

-Falta menos de 14 meses para el final del gobierno de Perotti.

-Perotti desaprovechó los seis meses de transición antes de asumir, tiempo en el que podría haber conocido mejor la gestión, preparar planes y proyectos. Pero no quiso tener contacto con la administración saliente y cuando asumió lo primero que hizo fue declarar asueto. Hubo improvisación. El caso de Silvina Frana es paradigmático. Asumió como diputada y renunció enseguida para asumir como ministra de Infraestructura. La sensación es que a pesar de haber tenido mucho tiempo disponible, llegó con lo justo en el armado de su equipo. Ni hablar de planificar.

-¿Conclusión?

-Es un gobierno lento, poco generoso, sin equipos sólidos, personalista. Tiene 100 mil millones de pesos en el banco, pero no los usa porque no tiene proyectos. Inacción define la gestión Perotti.