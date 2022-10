Accidente múltiple con lesionado en la Ruta 34

Apenas pasadas las 9 de la mañana de ayer, desde el Centro de Monitoreo Urbano se informó que acababa de ocurrir un siniestro vial múltiple en la intersección de Ruta 34 y Av. Ernesto Salva -esquina semaforizada- de nuestra ciudad, con la presencia de un lesionado.

Rápidamente acudieron al lugar dos móviles de la Guardia Urbana Rafaelina (GUR), quienes dieron aviso de lo ocurrido al servicio de emergencias SIES 107, a la Policía -que llegó rápidamente con un móvil-, a Protección Vial y Comunitaria y al Escuadrón Vial "Rafaela" de Gendarmería Nacional.

Hubo cuatro partes involucradas en este accidente vial: dos camiones y dos camionetas.

Respecto de los primeros, participaron un camión marca Ford lechero -con acoplado cisterna- conducido por Leandro Beltramo domiciliado en la localidad de Lehmann; y otro camión conducido por Gonzalo Molina de la zona rural de Toledo (Córdoba).

En cuanto a las camionetas se trató de una pick up Isuzu conducida por Matías Balangione domiciliado en calle 25 de Mayo al 1100 de la localidad de Pilar; y la restante una camioneta Ford Ranger conducida por Martín Miguel Gallegos de 35 años domiciliado en calle Caseros al 300 de esta ciudad. Este último es oriundo de la ciudad de Salta pero trabaja en Rafaela y fue trasladado al Hospital preventivamente, sin registrar lesiones graves.

De acuerdo a lo aportado por La Opinión edición digital, uno de los protagonistas habría dicho que viajaba hacia el norte con onda verde, pero al tratar de frenar en el semáforo, el camión no le respondió por lo que debió realizar una maniobra brusca a fin de no impactar de lleno con el rodado que lo precedía.



EN NECOCHEA Y

SARGENTO CABRAL

En horas de la mañana de ayer, efectivos de Comando Radioeléctrico tomaron conocimiento de un siniestro vial en la intersección de calles Necochea y Sargento Cabral, límite de Microcentro con barrio General Mosconi.

Del mismo fueron partes una camioneta F-100, conducida por un hombre de 54 años y un motovehículo guiado por una mujer de 49 años.

En el lugar se hizo presente personal de Emergencias SIES 107 quien trasladó a la mujer al nosocomio local para una mejor atención.



CHOQUE MÚLTIPLE

EN ANGELICA

Otro siniestro vial ocurrió en la jornada de ayer en el kilómetro 187 de la Ruta Nacional 34, jurisdicción policial de Angélica.

Efectivos de la Subcomisaría 5ª intervinieron en un múltiple siniestro vial también en esta localidad.

Del mismo fueron partes una camioneta Ford, conducida por un joven de 33 años secundado por otro de 30, ambos domiciliados en San Vicente; un automóvil Ford al mando de un ciudadano de 26 años, de la ciudad de Angélica; y un camión Mercedes Benz, guiado por un individuo de 21 años residente en la provincia de Entre Ríos.

Trabajaron en el lugar Bomberos Voluntarios de Angélica. Como resultado del impacto, sólo resultaron daños materiales.