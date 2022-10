Ben Hur, campeón del Clausura

Ben Hur se terminó quedando con el torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol. La definición tuvo que esperar hasta el último momento y anoche, con el empate que consiguió en su visita a Peñarol, en la última fecha del certamen de Primera A, el Lobo terminó celebrando el título.

Para el elenco del barrio Villa Rosas no fue uno más ya que se sacó su encuentro con el capitán y el emblema, Iván Gómez.

De esta forma, el elenco de barrio Parque se consagró campeón Absoluto de la temporada 2022 al haber ganado también el Apertura. La BH fue dueño, amo y señor del certamen doméstico durante todo el año y así inscribe su nombre en la Copa Challenger Américo Lito Maina.

En el estadio Germán Soltermam, el 9 de Julio no pudo con Brown de San Vicente y cayó derrotado por 4 a 3 en un partido por demás de apasionante.



Peñarol 1 vs Ben Hur 1



Cancha: Peñarol

Árbitro: Franco Ceballos.

Reserva: 2-3



Goles:11m PT Luciano Pogonza (BH), 30m PT del penal Leonardo Ochoa (P). Incidencias: Expulsados: 39m ST Enzo Cantiri (P), 49m ST Damián Arnold (P), 50m ST Leonardo Ochoa (P).



9 de Julio 3 vs Brown 4



Estadio: Germán Soltermam.

Árbitro: Leandro Aragno.

Reserva: 1-1



Goles: 15m PT Gastón Monserrat (9), 30m PT José Núñez (B), 40m PT Martín Sterren (9), 44m PT Agustín Tosetto (9), 20m ST y 40m ST Alex Santillán (B), 45m Calle Berazategui (B).

Incidencia: en 20m ST Trejo (9) le contuvo un penal a Berazategui (B).



EL RESTO

HOY. 21.30hs Argentino Quilmes vs Unión, 21.30hs Deportivo Libertad vs Sportivo Norte. Jueves: 20.30hs Talleres María Juana vs Ferrocarril del Estado, Florida de Clucellas vs Atlético María Juana, 21.30hs Bochazo vs Dep. Tacural, Argentina. Vila vs Dep. Aldao, 22.00hs Atlético de Rafaela vs Deportivo Ramona.



LAS POSICIONES: Ben Hur 43 puntos; 9 de Julio 39; Brown 32; Atlético 31; Ferro 28; Peñarol 26; Quilmes 25; Tacural 22; Libertad y Ramona 21; Sp. Norte 20; Dep. Aldao 19; Florida 18; Unión 17; A. María Juana y Argentino de Vila 16; Bochazos 8; Talleres 7.



LAS POSICIONES EN RESERVA

Atlético de Rafaela 36, ​​puntos; Arg. Quilmes 34; Ferro 31; Libertad 30; Ramona 30; Ben Hur 28; Aldao 27; Brown 27; Deportivo 25; Peñarol 24; 9 de Julio 22; Florida 15; Unión 14; Bochazo 12; Atlético (MJ) 7; Talleres (MJ) 7; Dep. Tacural 6; Arg. de Vila 2.