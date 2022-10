BUENOS AIRES, 19 (NA). - El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se refirió ayer a las lesiones a poco más de un mes para el Mundial de Qatar 2022 y aseguró que se trata de "una etapa bastante difícil", aunque remarcó que "poco se puede hacer" y que "no vale la pena maquinarse tanto tiempo antes" del certamen.

"Estamos en una etapa bastante difícil. Los jugadores están jugando muchos partidos. Octubre es terrible. Puede haber problemas como está habiendo, lesiones o sanciones", manifestó Scaloni en declaraciones al canal oficial de Twitch AFA Estudio.

En esa línea, continuó: "Cuando pasa algo me preocupo, pero poco se puede hacer. Soy de la idea de que el jugador tiene que salir a la cancha a jugar y no pensar en lo que viene. Puede ser perjudicial. Que jueguen natural. Les decimos que no vale la pena maquinarse tanto tiempo antes del Mundial, no tiene mucho sentido.

Queremos que disfruten el proceso e intenten pasarla bien".

En cuanto a la actualidad del conjunto albiceleste a 32 días de la cita mundialista, el director técnico expresó: "Queremos que siga así esta conexión con la gente, más allá de los resultados.

Cuando estamos unidos, Argentina es difícil de batir".

Además, Scaloni destacó: "En el último partido con Jamaica cerramos un proceso de casi cuatro años. Se lo dije a los jugadores, fue un camino muy lindo, con momentos no fáciles, pero la mayor parte muy emotivo. Lo disfrutamos un montón y ahora tenemos que enfocarnos en el Mundial".

El próximo viernes 21 de octubre, el cuerpo técnico del seleccionado argentino deberá entregar a la FIFA la prelista para Qatar, con un mínimo de 35 futbolistas y un máximo de 55, en la que estarán incluidos Ángel Di María y Paulo Dybala pese a las lesiones que sufrieron en los últimos días.