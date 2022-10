Así van las semifinales

Talleres vs Banfield y Boca vs Patronato ya tienen sedes definidas.

En un calendario muy ajustado por el Mundial Qatar 2022 -inicia el 20 de noviembre- y casi sin fechas disponibles, la Copa Argentina encontró un hueco para programar las semifinales de su torneo y la oficializó este fin de semana: los cruces Banfield-Talleres de Córdoba y Boca-Patronato de Paraná se jugarán consecutivamente el miércoles 26 de octubre.

Para entonces, la Liga Profesional ya conocerá a su campeón, a excepción de que se necesite un desempate. A priori, ese duelo está previsto para el 26 de octubre y quien podría tener que disputarlo es el xeneize. El resto de los semifinalistas de la Copa Argentina no pelea por nada con la fecha 26 en curso. A su vez, el 6 de noviembre se previó el Trofeo de Campeones entre el elenco de Hugo Ibarra, vencedor de la Copa de la Liga Profesional 2022, y el mejor de la liga en curso. De ser Boca otra vez, sus dos escoltas disputarán una semifinal y uno de ellos es Tigre.



Semifinales

Miércoles 26 de octubre



18: Banfield vs. Talleres de Córdoba (estadio Marcelo Bielsa de Rosario).

20.30: Boca Juniors vs. Patronato de Paraná (estadio San Juan del Bicentenario).