"La terapia pediátrica llegó para quedarse"

La jefa de la terapia pediátrica del Hospital de Rafaela, Dra. Sonia Peirano, reseñó la breve historia de un servicio clave para la salud de la población infantil de la ciudad y la región y los desafíos que implicó su implementación. "Hace más de un año la dirección del Hospital me convoca para poner en marcha una Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. En el momento me pareció un proyecto muy ambicioso pero estaba y sigo convencida de que Rafaela y la región la necesitaban", indicó.

"Desde ese momento nos pusimos a trabajar y en los inicios no fue una tarea fácil. Insertar una unidad nueva, amalgamarla dentro de un hospital polivalente, comenzar a trabajar con el recurso humano, capacitarse, estar con todos los servicios. Desde el día cero de la Unidad de Cuidados Intensivos tuvimos que estar en contacto con todos los servicios del hospital y el apoyo y trabajo en conjunto hizo que este trayecto sea más fácil", sostuvo Peirano. "Así se armó. Duro, difícil, pero conseguimos el recurso médico que vino desde otras ciudades porque en Rafaela no contábamos con estos especialistas. Y el 16 de octubre de 2021 abrimos las puertas y decíamos que el desafío mayor estaba a pocos meses. Abril-mayo es cuando empieza la patología respiratoria, comienza lo que para los terapistas es la 'temporada alta', porque estas patologías hacen que los niños ingresen a cuidados intensivos pediátricos. Fue ahí donde nosotros pudimos dar soluciones a estos problemas", remarcó la profesional.

"En los meses mencionados, tuvimos una ocupación del cien por ciento de las camas y tuvimos el cien por cien de los pacientes en respirador, pacientes ventilados. Todos finalmente dados de alta desde nuestro servicio", expresó Peirano.

"Atendimos a más de 110 pacientes, más de 35 ventilados y todos satisfactoriamente en nuestra ciudad, sin necesidad de derivarlos a otro lugar. La terapia intensiva para niños y niñas del Hospital 'Doctor Jaime Ferré' llegó para quedarse, para mejorar la calidad de atención de todos los niños y niñas de Rafaela y la zona; y para ir creciendo de la mano de un hospital que también crece", finalizó la jefa del servicio.

Por su parte, Gisela Perlo, integrante de la UCIP, destacó: "Nacimos en contexto de pandemia en función de una necesidad de la población infantil. Habíamos experimentado el armado de nuevos servicios para enfrentar la pandemia. Sabíamos de lo complejo que sería, pero no dudamos en asumir este nuevo desafío con el respeto y compromiso que la causa ameritaba".

"Aunamos esfuerzos, experiencias, conocimientos y el aprendizaje inherente a la especialidad. Requirió estudios, prácticas simuladas en las pasantías de las unidades de cuidados intensivos pediátricos del Hospital Dr. Orlando Alassia de Santa Fe, quienes nos recibieron y capacitaron en el área. Hasta que llegó el momento de poner en práctica lo aprendido con el primer paciente, hoy ya son más de 100 que llevamos atendiendo", explicó Perlo. "Gracias al Ministerio de Salud de la Provincia, al SAMCO de Rafaela, a las instituciones que siempre nos apoyan y al equipo directivo de nuestro hospital por confiarnos esta misión. Somos el Servicio de Enfermería de Cuidados Intensivos Pediátricos y hoy cumplimos un año al servicio de nuestros niños", concluyó.