El futuro del Predio de la Flor se juega en un tablero de ajedrez

A mediados de marzo pasado, el Municipio firmó un acta acuerdo con la Provincia para construir en ese terreno, un nuevo edificio para los Tribunales de la ciudad, otro para el Concejo y sumar dependencias para el Municipio.

Pero, de entrada, la oposición planteó que no estaba dispuesta a darle un cheque en blanco a la provincia con la donación del predio de mayor valor inmobiliario que posee el Estado municipal si antes no contaba con todos los avales que lo cedido se equiparaba con lo que la ciudad iba a recibir.

Más aún, si se tiene en cuenta que es una obra proyectada a 10 años, la oposición se puso firme en exigir las mayores garantías de que la Provincia cumpliría su parte, a pesar de los recambios de Gobierno que habrá en ese lapso.

Hubo reuniones en la Intendencia, consultas a funcionarios, pero las explicaciones no han evacuado las dudas de los ediles de la oposición. Enfrente, la bancada oficialista hizo varios intentos para avanzar con la donación, que resultaron infructuosos.

La demora comenzó a generar preocupación fundamentalmente en el Poder Judicial que tiene en la mira al Predio de la Flor y la inquietud fue transmitida al sexto piso del Palacio municipal pidiendo que se aceleren los tiempos con la norma que autorizará la donación del terreno.

Tan es así que hubo llamados de encumbrados magistrados del fuero penal local a la Presidencia del Cuerpo. Hasta el Sindicato de Trabajadores Judiciales se sumó al lobby por la cesión del Predio mediante un comunicado de prensa, cuyos términos no cayeron nada bien en la oposición legislativa local al sostener que “un tratamiento criterioso del proyecto en pos del bien común ciudadano, sólo podría tener como resultado el pronto visto bueno al mismo”.



UN PASO ADELANTE

PERO NO ALCANZA

Más allá de estas “sugerencias” la situación había entrado en un pantano, hasta que dos semanas atrás, el Concejal Juan Senn apareció con modificaciones al artículo 4° de la Ordenanza, que determinan mayores condiciones y obligaciones para la Provincia y su incumplimiento hará caer el convenio y el Predio deberá ser devuelto al Estado municipal.

La nueva redacción del artículo 4° expresa que la donación se realizará con los siguientes cargos: a) El donatario ejecutará en las fracciones donadas la construcción y emplazamiento del edificio del Concejo Municipal, dependencias y tribunales del Poder Judicial y dependencias de los Poderes Ejecutivos Provincial y Municipal el que deberá estar concluido en un plazo no mayor a diez (10) años de la fecha de promulgación de la presente Ordenanza; b) El donatario efectuará la licitación por la totalidad de la obra; d) El Concejo Municipal deberá contar con una superficie cubierta de al menos 1000m2; e) Las dependencias de la Municipalidad de Rafaela deberán contar con una superficie cubierta de al menos 2500m2; f) El resto de la superficie a construir deberá considerar, además, espacio de estacionamiento, estudio de ingeniería de tránsito y categorización de la obra, conforme a lo establecido en el Código Urbano de Rafaela.

Asimismo, en el artículo 5º se establece “la designación de un profesional por parte del Concejo Municipal y uno por el Departamento Ejecutivo Municipal, quienes tendrán a su cargo el seguimiento del programa de necesidades, según los intereses de cada una de las partes respectivamente.

Los cambios generaron mejores expectativas en la oposición y fueron un paso adelante, pero las bancadas de JxC y el Frente Progresista (Mársico) entendieron que el proyecto no estaba todavía maduro.

Pero el oficialismo entendió que las dudas fueron resueltas y en la Comisión del pasado lunes, hubo sorpresa cuando el bloque oficialista le dio despacho al proyecto de donación para que sea votado mañana por la mañana en el recinto.



¿A TODO

O NADA?

El temor de la oposición, aunque no lo digan públicamente, es que lo prometido para Rafaela no llegue, debido a que la gestión de Omar Perotti en la Casa Gris concluirá dentro de poco más de un año y no se tiene certeza alguna de cuáles serán las intenciones y el compromiso que asumirán las futuras autoridades con la construcción del Concejo municipal y las dependencias municipales, aunque no caben dudas que sí habrá recursos para llevar adelante o continuar con el edificio de Tribunales.

Tampoco escapa a los opositores que el próximo año es electoral y mostrar obras es una de las estrategias de los oficialismos, pero muchas veces pasa que finalizados los comicios, por más buenas intenciones que haya, más aún si se producen cambios de signo partidarios o traspasos de poder dentro de una misma fuerza lo prometido cae en saco roto.

Otra cuestión a considerar es que la posición de extrema cautela de las bancadas de Juntos por el Cambio y el PDP, les termine jugando en contra si el proyecto no prospera y deban asumir el costo por la no realización de obras muy importantes y de real envergadura para la ciudad.

Con este panorama nadie puede afirmar qué pasará este jueves.

Al cierre de esta edición las posturas se mantenían inalterables: el oficialismo no retirará el proyecto y quiere que se vote mañana, mientras que la oposición no está dispuesta a sancionar la Ordenanza.

Para hoy está previsto un encuentro entre el presidente del Concejo, Germán Bottero, y el Concejal Senn con la intención de destrabar la situación.

Puede pasar que se convenga la vuelta a Comisiones del proyecto y se sigue afinando para que antes de que finalice este período ordinario de sesiones llegue con consenso de todos las bancadas nuevamente a la sala de sesiones y tenga trámite favorable.

La otra alternativa es que el Justicialismo, aún siendo minoría (tiene 4 de los 10 bancas) se empeñe en votarlo sabiendo que va a perder, pero respondiendo a una estrategia de exponer a la oposición, que privará a la ciudad de obras muy apreciadas.

De ser así el proyecto no podrá ingresar nuevamente al Concejo hasta el 2023, un año en que lo electoral impregna toda la actividad legislativa local y más desacuerdos que consensos.

Puede ocurrir también, que sea la oposición, la que pida la vuelta a Comisiones del proyecto para no tener que pagar el costo.

En este marco, la cesión del Predio de la Flor tiene un final imprevisible.