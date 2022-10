Avanza la planificación para ampliar el área industrial

En el Salón Verde de la Municipalidad de Rafaela, se realizó una nueva reunión para continuar proyectando el desarrollo integral del sector noroeste. El encuentro fue encabezado por el intendente Luis Castellano, quien estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo; los secretarios de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino, y Mariana Nizzo, integrante de la mencionada área. Además, el secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel; las secretarias de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero; de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso; los concejales Juan Senn, Germán Bottero, Valeria Solterman, Leonardo Viotti y Martín Racca. También estuvo presente el presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región Diego Castro, y demás integrantes de la entidad; Daniel Frana, director ejecutivo de ACDICAR y Mariana Nizzo.

Luego de la reunión, el intendente Luis Castellano expuso sobre los avances de lo dialogado afirmando que “lo que estamos empezando a construir en esta mesa de trabajo es un plan que parte de un estudio hídrico de la zona Oeste. Son muchas hectáreas. Son 1.250 hectáreas; superficies fácilmente anegables. El desarrollo de la ciudad y fundamentalmente del sector productivo en esos lugares, tiene que tener una cadena de etapas que va de acuerdo con las obras que se pueden ir realizando. Tener el diagnóstico, tener el estudio de todo eso, haberlo transformado ya en un plan de trabajo, con una primera idea, incluso teniendo a los concejales aquí como para pensar de forma conjunta una política de Estado para los próximos años, me parece que es la clave. En esa clave está también la necesidad de suelo industrial que tenemos y la necesidad de que las empresas lo puedan hacer en un suelo sustentable, no inundable, y que puedan seguir con su actividad productiva”.

Más adelante hizo hincapié en la parte rural: “Por otro lado, está la parte rural, en este lugar es justamente donde se da la mezcla entre la ruralidad y la ciudad, en donde hay que contemplar la convivencia de ambas y esto claramente hay que planificarlo porque si no tenemos recuerdos de lugares que no fueron planificados en la ciudad y que después terminaron anegándose en el marco de un proceso de cambio climático”.

“Se conformó una buena mesa de trabajo, estamos elaborando un plan, ese plan tiene sus etapas y estamos participando todos los actores que tienen que estar”, concluyó Castellano.

Durante el encuentro, el Intendente se refirió a la posibilidad de que el Ejecutivo elabore una Ordenanza marco que luego se elevará al Concejo para ser tratada de modo de evaluar la factibilidad para el uso de nuevos suelos.

Al respecto, Germán Bottero, presidente del Concejo Municipal destacó que “esto que se estuvo conversando va involucrar uso del suelo y eso sale necesariamente por ordenanza. Dónde radicar espacios logísticos para la producción, para la industria y el comercio, en qué dimensiones cada uno de los fraccionamientos de esos lotes deberían tener reservorios que es una cuestión muy importante en estos lugares porque hablamos de una zona deprimida hídricamente. De modo que los reservorios que se hagan van a ser mitigantes del exceso hídrico. Todo esto, necesariamente, debe pasar por el Concejo Municipal.”



SUELO PRODUCTIVO

Por su parte, Diego Castro, titular de CCIRR señaló que “hoy se hicieron presentes distintos actores del sector productivo. Estuvimos con referentes del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, de la Sociedad Rural de Rafaela y de la Agencia de Desarrollo- para seguir trabajando sobre un tema que se viene gestando conjuntamente desde hace tiempo".

Al mismo tiempo agregó que "en particular, estamos articulando un proyecto integral que viabilice el sector noroeste, de forma tal de garantizar la disponibilidad de suelo apto para el desarrollo industrial, logístico y comercial que se proyecta alrededor de la Variante Rafaela. Hoy hemos podido conocer avances técnicos en relación al ordenamiento normativo que regulará el desarrollo de la zona en cuestión, la cual se irá dando en etapas".

"Valoramos el enorme trabajo hecho hasta el momento y apostamos a que podamos seguir potenciando espacios de diálogo como el de hoy, donde cada una de las partes interesadas puede volcar su opinión sobre esta cuestión, que resulta estratégica", finalizó Diego Castro.



FACTIBILIDAD HÍDRICA

Recordemos que en junio de 2022, en el SUM del CCIRR se llevó a cabo la presentación del estudio de factibilidad hídrica para el desarrollo urbano del sector comprendido entre la variante, la Ruta provincial 70 y el camino 21, hasta la intersección de la variante con la actual traza de Ruta Nacional 34; el cual estuvo a cargo del Ing. Juan Pablo Brarda. Esto, en virtud del convenio rubricado en mayo del año pasado, por medio del cual el Gobierno provincial y la Municipalidad de Rafaela canalizaron aportes para afrontar los gastos vinculados al mencionado estudio.