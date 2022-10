Recibieron tiros desde un auto: un detenido

A través de un llamado de "Ojos en Alerta" al 911, personal policial del Cuerpo Guardia de Infantería tomó intervención en la intersección de Av. Gabriel Maggi y calle Tucumán, donde ocupantes de un automóvil VW Gol color rojo presuntamente efectuaron disparos a dos ciclistas, dándose a la fuga posteriormente hacia barrio Mora, en horas de la siesta del lunes.

Consumado un operativo de saturación en la esquina de Gabriel Maggi y calle Destéfani -barrio Italia-, los efectivos lograron interceptar el VW Gol, identificando a su conductor como Mario Alberto O. de 37 años, y su acompañante como María Yanina B. de 34 años, ambos domiciliados en barrio Monseñor Zazpe.

De inmediato se realizó un registro en el auto VW Gol color rojo, el cual arrojó resultados negativos en cuanto a la existencia de armas o elementos de interés.

No obstante se trasladó el vehículo y sus ocupantes a la Comisaría 13ª de nuestro medio, en carácter de demorados por averiguación de antecedentes, y en ese marco la fiscal Dra. Lorena Korakis dispuso el secuestro del automóvil y la detención de Mario Alberto O. de 37 años, quien quedó alojado en esa unidad de orden público.

Posteriormente el Departamento Científico Forense UR V realizó una pericia de dermotest en ambos ocupantes del automóvil que arrojó resultados negativos.



DERIVACIONES

Sin embargo no todo quedó allí sino que hubo otras derivaciones en este suceso.

En ese contexto la Policía entrevistó a un hombre de 53 años identificado como José María V., domiciliado en barrio Italia, quien declaró que circulaba en bicicleta junto a su yerno Juan David B., menor de edad, y al llegar a la esquina de Av. Maggi y Tucumán los interceptó el automóvil conducido por el detenido Mario Alberto O. de 37 años quien se trasladaba junto a su hijo Brandon O., y que este último les efectuó "dos o tres disparos con un revólver gris", repeliendo la agresión Juan David B. arrojando un ladrillo.



DESDE BARRANQUITAS

La víctima también mencionó haber recibido disparos desde el barrio Barranquitas -ubicado a escasos metros-, desconociendo la ubicación exacta y quienes fueron los autores de dichos disparos.

Por disposición de la fiscal Korakis, se remitieron las actuaciones a la División Operativa de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), por un hecho calificado provisoriamente como "abuso de arma".



SOBREDOSIS DE

MEDICAMENTOS

En el mediodía de la jornada de ayer, personal de la Subcomisaría Nº 1 debió hacerse presente en una vivienda de barrio Mora ya que personal del servicio de emergencias SIES 107 solicitaba colaboración policial.

En el lugar una mujer de 42 años, ama de casa, manifestó que su hijo de tan sólo 13 años de edad, había consumido más de 20 pastillas de un potente sedante y se encontraba inconsciente en su habitación.

Por lo dicho debió ser auxiliado por personal de SIES 107, y un médico de este servicio dijo que trasladarían al menor al Hospital a pedido de su madre, y que no revestía gravedad el cuadro que presentaba.

Finalmente se tuvo conocimiento que el jovencito había sido trasladado al Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe, y que se encontraba sedado por los medicamentos que ingirió no corriendo riesgo su vida, pero quedando en observación.

Tomó intervención la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia y la fiscal Favia Burella, esta última disponiendo se tome entrevista a la madre del menor de edad.