Entregaron los cuatro departamentos del barrio Mora a sus propietarios

Las familias adjudicatarias de los cuatro departamentos que se construyeron en el marco de un convenio público-privado celebrado entre la Municipalidad de Rafaela y la firma Cormorán S.A., previa licitación pública efectuada el 8 de julio de este año, recibieron ayer las llaves de su flamante "casa propia", en un acto en el que no faltaron las emociones y las lágrimas. "El gran desafío que nos motiva a mirar hacia el futuro con esperanza, es gestionar juntos. Si podemos unificar tantos esfuerzos de todos los que aquí estamos, es posible que Rafaela siga creciendo, progresando y desarrollándose", sostuvo el intendente Luis Castellano al destacar la articulación con el sector privado para construir los dúplex.

“Me quiero detener un minuto en el sector norte de la ciudad y en la importancia de la planificación. Estamos disfrutando las consecuencias de haber planificado hace más de 10 o 15 años lo que acá iba a pasar. El norte de la ciudad, históricamente, no era el lugar más atractivo para invertir. Entonces, tuvimos que planificar inversiones públicas para que el desarrollo urbano venga también para el norte y se empareje la ciudad; para que sea lo mismo vivir en el norte, sur, este u oeste, y donde la calidad del espacio público sea igual”, enfatizó Castellano.

Al respecto, enumeró: “Iniciamos la pavimentación de bulevar Lehmann, realizamos la ciclovía, trabajamos en el desarrollo del terreno para el Hospital, instalamos la Guardia Urbana, pavimentamos Luis Maggi, avanzamos con el proyecto de Gabriel Maggi, desviamos el tránsito pesado, hicimos la prolongación de avenida Italia y desarrollamos ese sector, empezamos con el desarrollo de `Mi tierra, mi casa´. Si no hubiéramos tenido una planificación, si no hubiésemos trabajado con todas las fuerzas institucionales de la ciudad, difícilmente hubiésemos podido llegar a este resultado hoy. Difícilmente pudiéramos tener un Pingüino aquí, y difícilmente tendríamos tantas familias trabajadoras teniendo su vivienda en el barrio Mora".

Asimismo, remarcó que "hay que tener una dirección para que la ciudad crezca ordenada, equitativa, pareja y que le dé posibilidades a muchas familias de tener lo más preciado que uno puede tener en la vida, que es su terreno y su vivienda propia".

Castellano concluyó remarcando que "es un orgullo ser intendente de Rafaela. Un orgullo por la fuerza que me da toda la gente para seguir, y por la potencia que tienen los rafaelinos y rafaelinas para hacer cosas".



LA CASA PROPIA

A su turno, Dante López, presidente del Directorio de Cormorán S.A., indicó: "Cuando tuvimos la iniciativa, fuimos muy bien recibidos. Pensaba qué interesante es que instituciones como el Instituto Municipal para la Vivienda tengan su lugar en la Municipalidad de Rafaela. No sé si muchas municipalidades tienen realmente un área dedicada al desarrollo social, que es tan importante para que haya personas que tengan acceso a la vivienda. Es muy complejo por diferentes razones, pero llegar a la casa propia es algo muy interesante”.

“Cuanto tuvimos esta iniciativa, nos encontramos con esa sensibilidad de saber que puede haber un desarrollo comercial de una empresa local que pueda generar este tipo de oportunidades para personas que accedan a su vivienda. Es una gran alegría. El proceso fue largo porque hay que licitar públicamente y esperar los tiempos. Pero estamos muy contentos con el resultado, que es lo importante. Esto que se dice siempre de la relación entre lo público y lo privado, es lo que puede potenciar las capacidades y llevarlo a la parte sensible y social".



LAS FAMILIAS

La entrega de estos cuatro dúplex no son una acción aislada, sino que forma parte de la puesta en marcha de más de mil soluciones habitacionales que llegan para dar respuesta a una alta demanda que existe en Rafaela por parte de muchas familias trabajadoras.

Guido, propietario de la unidad 1 junto a Joselina, contó: "Para nosotros pasó volando este tiempo porque hace seis meses hablábamos de otro tipo de proyecciones para tener nuestra propia casa. Hoy estamos recibiendo la propiedad y estamos muy agradecidos por la oportunidad. Como dijo Dante López, no es un país fácil para proyectar este tipo de cosas. Es difícil alcanzarlas. Es una gran oportunidad y estamos agradecidos".

Ayelén, dueña con Maximiliano del segundo dúplex, comentó: “En enero opinaba que era imposible tener una casa, que ya no era mi sueño y no la luchaba. Y bueno... Nos enteramos de la noticia y nos anotamos. Para mí pasó volando. Estamos muy contentos. Nos tocaron unos vecinos muy buenos. Ya tenemos un grupo y nos sentimos muy acompañados. Creo que eso es primordial ya que vamos a vernos muy seguido. Estamos contentos y agradecidos con Cormorán, la Municipalidad y el Instituto Municipal de la Vivienda. A disfrutar de lo nuevo que se viene y lo más lindo que es pagar algo propio".

La tercera vivienda pertenece a Yanina y Ezequiel. Él resaltó: “Es un día que esperábamos. Pensamos que era algo que no iba a llegar. Llegando el fin de año, pensábamos con Yanina: 'Otro año que vamos a ver cómo llegar a tener nuestra casa propia'. Lo veíamos algo lejano. Pero como verán, acá atrás está nuestra casa propia y la de otras familias. Gracias a todos”.

Finalmente, Lilian, dueña de la unidad 4 junto a Daniel, valoró: "La verdad es que estamos muy emocionados en este momento. Agradecemos a Dios esta oportunidad, a la Virgen que tanto le pedimos nuestra casa propia, ya que hace mucho tiempo que la venimos pidiendo. Le agradecemos a la Municipalidad y a Cormorán por esta posibilidad. Después de muchos años de inscripciones y de planes, se concretó. Hermoso el vecindario y el proyecto, muy bien pensado. Esto dará un gran empuje a la zona".

A la entrega de los dúplex asistieron también el presidente del Directorio del IMV, Daniel Basano; el conductor Ejecutivo de dicha entidad, Marcelo Riberi, funcionarios del gabinete municipal, el representante de la firma Cormorán S.A., Gerardo Rouco Oliva; el presidente de la Comisión Vecinal del barrio Mora, Marcelo Burgos; la presidenta de la Federación de Entidades Vecinales, Valeria Gutierrez; el concejal Ceferino Mondino y el secretario General de Luz y Fuerza, Sebastián Beccaría, entre otros.