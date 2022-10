Se llevó a cabo una conferencia en torno a la llegada de Alejandro Lerner a la ciudad

Con el objetivo de dar detalles respecto del show que el cantautor dará en Rafaela y agasajar a la prensa por su apoyo, Gustavo Cocco y Adrián Canavesio organizaron, junto a varias empresas rafaelinas, un gran encuentro.



Ante la varias preguntas que se les realizaron, se mostraron predispuestos y con ánimos de responder. Lo primero que comentó Gustavo es que "no es tan sencillo traer este tipo de eventos a la ciudad, se trabaja mucho. Es muy importante agradecerle al público. Lo que buscamos es generarle a la ciudad algo que hacer, donde uno pueda salir, dispersarse. No es solo Lerner, el evento cuenta con mucho más. Lo planteamos para que los rafaelinos y gente de la zona puedan asistir y disfrutar de una noche con artistas de gran nivel".



Con respecto a esto, Adrián agregó: "Es necesario para la ciudad y la zona llevar esto a cabo. Fue fea la situación que pasamos en la pandemia con que no podíamos trabajar, no se podía hacer casamientos ni cumpleaños. Y con las cenas show la gente se fue prendiendo y quería ver algo nuevo y distinto para disfrutar después de todo el encierro. Llegamos a un nivel importante y ahora queremos ir por más". Los socios de esta gran producción tienen en mente algunos nombres y espectáculos a futuro, pero sostuvieron que les parece importante vivir el momento y enfocarse en lo que sucederá este sábado. Solo adelantaron la posibilidad y la expectativa de armar un festival de la música el año que viene, para traer varios artistas en una misma noche. "Eso va a hacer crecer a la música y a las instituciones como hoteles, gastronomía y artistas también".



El espacio de la Sociedad Rural contará, entonces, con un show de esta magnitud, a nivel internacional, y albergará a una gran multitud fanática de Lerner. El campo vip y preferencial tendrá butacas numeradas para la comodidad de la gente y, por otro lado, el sector general quedará habilitado por orden de llegada. Como bien dijeron los socios: "El escenario es imponente y tiene pantallas led gigantes. Desde todos los lugares se puede ver perfectamente".



Además, habrá un sector de foodtruck para que el público presente pueda disfrutar de buena gastronomía mientras espera a que se presenten los artistas.



El primero que estará en escena es David Bolzoni, excelente músico argentino con una trayectoria impecable. Él ya tuvo el gusto, según comentó, de venir a Rafaela, de la mano también de Canavesio Eventos y deslumbró a los rafaelinos con su show.



Además, David estuvo presente vía streaming en la conferencia para dar sus palabras en torno al show tan esperado: "Para mí es un nuevo desafío. Estoy feliz por la invitación, preparando los últimos detalles y emocionado por volver a Rafaela, es un hermoso lugar".



"He incorporado un adelanto de canciones que serán parte de mi nuevo disco y algunas canciones que ya hemos escuchado y todos conocen. Con Ale nunca compartí un show, pero lo conozco personalmente. Es una muy linda oportunidad".

Finalmente, por cuestiones laborales, Alejandro Lerner no pudo conectarse vía streaming, pero sí envió un video dejando sus afectuosos saludos.

Estos eventos elevan a la ciudad y buscan que el público de Rafaela y zona disfruten de una noche especial y diferente. Marcar esa diferencia es importante para sostenerse en el tiempo como organización , y Canavesio Eventos demuestra estar a la altura de lo que necesitan todos.



Según anunciaron, para el show quedan pocas entradas disponibles. Se pueden adquirir en todas las sedes de Flaming, Armonía Deco (Casabella 112) y Walhalla Peluquería (Salta 126).