La Justicia frente al espejo

Por Alicia Riberi

Tanto se dice de la justicia que me parece interesante analizar algunos puntos.

Qué significa justicia? Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde…Qué breve, qué profundo y qué bueno que se cumpliera.

Quién la debe impartir? Magistrados y Jueces independientes, sin excepción, que tengan como premisa la Constitución Nacional. No estaría pasando

¿Quién debe acusar? El Ministerio Público de la Acusación debe arbitrar los medios para investigar, aclarar los hechos y fundamentar con verdades la acusación sino se corre el riesgo de condenar a personas inocentes. No lo estarían haciendo.

Abogados defensores: Deben poder defender a los imputados sin ser descalificados por ningún miembro del Poder Judicial y no sería lo que está pasando.

Si hacemos un análisis crítico de la situación actual, la justicia a mi parecer ha perdido el rumbo en general. Por qué se preguntarán ustedes? Por cuestiones políticas, económicas e ideológicas. Estamos caminando por una cornisa muy peligrosa. El ciudadano de a pie, ya no está ciego, sino que se informa y se da cuenta que con una justicia parcial, todos estamos en riesgo. No soy yo quién se ocupa de juzgar, solo me ocupo de investigar, leer, entrevistar y sacar conclusiones con fundamento.

A mí entender hay muchas fallas en todo tipo de causas. Penas que deberían ser altas son irrisorias, altas condenas en causas sin pruebas contundentes, por el solo motivo de ser hombre: vergonzoso.

Tanto en Santa Fe como en Rafaela pasan cosas terribles, Jueces/ juezas de instrucción, que no ocultan su ideología, como así Jueces de Cámara en casos de género,

Los jueces que estén ideologizados no deben juzgar esas causas, sino que se cierren los tribunales y no den opción de defensa a ningún hombre. Les recuerdo que tenemos una Constitución Nacional y debemos respetarla ya que estamos en democracia.

Conclusión: si la Justicia por una vez decidiera mirarse al espejo que sentiría? Qué vería? Cómo le explicaría a la sociedad lo que está haciendo? Aclaro que hay jueces seguramente, como fiscales que hacen bien su trabajo, pero sabemos que otros muchos que no.

A lo largo de mi carrera me he esforzado muchísimo por ser honesta, tesonera, luchadora y con una gran premisa: no hacer a los demás lo que no me gusta que me hagan a mí... Pongo a Dios como testigo de lo que digo. Siempre he trabajado con niños, hemos detectado casos de abuso y violencia, el objetivo era ser justos y prudentes para no causar daños a quién no lo mereciera y cuidar ante todo la verdad.

Cuando me miro al espejo, veo una mujer a la que le pasaron los años, con arrugas, con el lógico desgaste físico, pero sigue conservando el don de la transparencia en la mirada y se ve serena porque si hay algo no perdió, es poder mirar a las personas de frente sin miedo y lo que es mejor aún, puede mirar sus hijos a los ojos, sin sentir que los traiciona.

Señores jueces y fiscales, les hablo a esos que ya nos les importa hacer bien su trabajo, hagan el ejercicio de mirarse solos al espejo un largo rato y preguntarse: Para qué estudié? Por qué quise ser fiscal? Por qué quise ser juez? Realmente me convertí en lo que quería? Busco la verdad? Puedo mirar a los ojos a todos los padres de las personas a las que he condenado? Puedo mirar a los ojos a los pequeños que he separado de sus padres injustamente? He respetado la Constitución ante todo? Alguna vez he usado mi cargo para venganzas personales?

En fin cuántas preguntas más podría hacerles mirando a mi alrededor. Pero les recuerdo que un día se terminará su trabajo activo, se bajará el telón y solo quedarán ustedes y tal vez les toque pasar con sus seres queridos terribles injusticias y ya no podrán hacer nada, porque ya no tendrán poder y entonces se les inundará la mente de preguntas y tal vez, solo tal vez, una lágrima de dolor o de impotencia surcará sus rostros cansados y recordaran las lágrimas y el dolor de tantas madres e hijos que han condenado injustamente a la ausencia de un ser querido solo por abrazar una ideología y no la verdad. No les deseo nada malo pero sé que eso va a pasar.

Mírense al espejo, es un gran ejercicio para limpiarnos de la basura y la mugre que tal vez por no estar ante un espejo no vemos. Ojalá que en estas próximas fiestas no tengan que sentir tanta culpa por padres que han separado de sus hijos siendo inocentes. Dios les pedirá cuenta de eso, no lo duden!!!

El espejo nos devuelve la imagen de lo que somos…nos gusta lo que vemos…o nos hacemos los distraídos. todos los ciudadanos de este país deberíamos mirarnos más al espejo de la vida…

Qué Dios bendiga a todos los que leen esta nota y la tomen como una reflexión en voz alta. Vaya mi saludo y abrazo a todos los familiares que padecen por falsas denuncias. Griten como yo: Juro por Dios, que mi hijo es inocente y me puedo mirar al espejo cuando lo digo!!!