Están probándose 1200 jugadores

Por estos días la localidad se ha convertido en un polo de atracción para aquellos futbolistas que sueñan con incorporarse a instituciones más allá de los límites de sus localías. Es que durante la víspera y hoy, se desarrolla en el club Argentino "The Chance", la prueba de futbolistas más importante del país.

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - Ayer y hoy serán dos días destacados para el Club Argentino. Se llevan a cabo la prueba de jugadores de fútbol más importante del país. Son 1.200 chicos de todas partes del país, de Paraguay y Chile que buscan la posibilidad única para desarrollarse como profesionales en el deporte más popular del país. El proyecto se denomina “The Chance”, tiene la supervisión del representante, Martín "El Ninja" Sendoa, y su gran equipo de trabajo, “Ninja Sports”. La dirección de la prueba de futbolistas se está llevando a cabo desde ayer donde probaron jugadores de 13 a 17 años de edad, y hoy miércoles desde las 8 hs. la prueba para jugadores de 18 a 24 años de edad.

Sobre el medio día de ayer martes, en la sede social del Club Argentino se llevó a cabo una conferencia de prensa donde estaban presentes la titular de la entidad, Melisa Morra acompañada del presidente de la Comuna, Mauro Gilabert y el director del Proyecto Martín “Ninja” Sendoa.

Fue Martín Sendoa quien manifestó que, gracias a una amistad con un integrante de la Comisión Directiva, Lázaro Guardamagna, “me trajo a ver las instalaciones, charlamos con la presidente Melisa Morra sobre la programación del Centenario del Club y ya me decidí, este momento debíamos vivirlo aquí. Y aquí estamos”

“Lo llamamos la prueba de jugadores de fútbol más grande de Argentina porque es así. Hoy hay 1200 chicos que se prueban con posibilidades de encontrar un camino en el deporte y desarrollarse como profesional. En otros lados en otros momentos, nunca juntamos tantos jóvenes, aquí sí. Yo particularmente considero que esta zona, es una cuna muy grande de jugadores y se está viendo en la cancha”. En otro tramo Sendoa dijo que los jugadores elegidos le darán la posibilidad al Club Argentino que en el momento que muevan algún contrato de los llamados grandes, también tendrá su participación en el negocio ya que hoy y mañana, todos los jugadores pertenecen al este Club”.

En un momento de la conferencia de prensa, de la que participó LA OPINIÓN, se recordó otro hecho de mucha envergadura para el Club Argentino. “Hace 30 años, de aquella recordada prueba de jugadores para el club Newell's Old Boy de Rosario, dirigida por Jorge Griffa y su ayudante Puppo. En aquel entonces -cuenta la historia- la institución de Avda Lehmann era filial de Newell’s Old Boys de Rosario y todo ese movimiento había convocado a centenares de jóvenes y se había logrado gracias a un grupo de personas comandadas por el exdirector técnico de entonces Gabriel Saldari”.

Melisa Morra agradeció a las personas que forman la gran familia del Club Argentino, todas se sumaron para trabajar en este proyecto, especialmente agradecer a los auspiciantes oficiales del encuentro: Comuna de Humberto 1°, Santiago Deportes, AMASCA, Coop. Guillermo Lehmann, Secchi Servicios, Agua de Mesa Humberto, Grana, y los medios de prensa.

El presidente de la Comuna Mauro Gilabert agradeció al Club Argentino y a todos los visitantes, deseándoles a cada jugador mucha suerte en esta posibilidad exclusiva que empezaba a desarrollarse.