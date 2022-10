El domingo a las 17 la primera visita de la BH

Ben Hur jugará el domingo a las 17 en Santa Clara de Buena Vista frente a Santa Clara F.C., por la segunda fecha de la Zona 6 del Torneo Regional Amateur. El equipo de la Liga Esperancina perdió 1 a 0 en el estreno ante Juventud de Esperanza. Cabe recordar que no puede asistir público visitante.

Esta será la primera vez que se enfrenten ambos equipos, en este caso por el torneo Regional. Recordemos que el Lobo viene de igualar sin goles como local frente a 9 de Julio.



JUVENILES

Este miércoles Ben Hur disputará las semifinales del Torneo Regional Juvenil de AFA. Como visitante, enfrentará a Belgrano de Córdoba en el Predio “Armando Pérez” de la Docta.

La delegación benhurense partirá de nuestra ciudad a las 7:45hs, estando previstos los partidos en los siguientes horarios: 14hs Sub 13; 15:30hs Sub 15 y 17hs Sub 17.