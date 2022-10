Díaz en la pelea central de la velada en Atlético

Este viernes 21 de octubre, a partir de las 21:30, el Estadio Arq. Lucio Casarín será la sede de una importante velada boxística, la cual es organizada por Atlético de Rafaela y el Club San Gabriel. Las entradas anticipadas están a la venta en la sede administrativa "Julio Litvak" a un valor de $1.000, mientras que en boletería tendrán un valor de $1.500.

La noche tendrá una cartelera de diez peleas, de las cuales siete serán amateurs y tres profesionales, siendo la contienda de Fondo la presentación del super welter rafaelino Omar "Loco" Díaz ante Fernando Battaglia.

El pesaje de las peleas profesionales se llevará a cabo el jueves 20 desde las 18:00 en el Salón Celeste. El rafaelino Díaz tiene un registro de 16 presentaciones, con un récord de 12 victorias y 4 derrotas, mientras que Battaglia acumula 64 presentaciones en el campo rentado (13-45-3, 3 sin decisión).

Las peleas amateurs serán las siguientes: Mateo Savoini (Rafaela) vs. Armis Tedini (Esperanza); Sebastián Gutierrez (San Francisco) vs. Alan Ponce (Santa Fe); Agustín Gariboldi (Rafaela) vs. Juan Cruz Alonso (Romang); Sebastián Zurita (Desvío Arigón) vs. Damián Darriba (Santo Tomé); Yoana Rodríguez ( Rafaela) vs. Rocío Molina (Romang); Juan Lucas Ruatta (Rafaela) vs. Andrés Villalba (Santa Fe) y Daiana Díaz (Rafaela) vs. Melisa Castellano (Santo Tomé).

En cuanto a las peleas profesionales serán: Iván Diaz (Rafaela) vs. Nicolás Britos (Buenos Aires), pactada a cuatro rounds; Nicolás Blanco (Rafaela) vs. Sergio "Checho" Rodríguez (Sunchales), también a cuatro rounds, y en la de fondo Omar "Loco" Díaz (Rafaela) vs. Fernando Enrique Battaglia (San Genaro), a seis rounds.