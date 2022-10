Verstappen podría retirarse en el 2028

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) actual campeón mundial de Formula 1 reveló ayer que podría retirarse de la categoría en 2028 para probar suerte en "algunos tipos diferentes de carreras"."La verdad es que no me veo conduciendo hasta que tenga 40 años porque también quiero hacer otras cosas. Me estoy divirtiendo mucho con lo que estoy haciendo en este momento y todavía estaré en la F1 por un par de años más, firmé hasta 2028", confesó Verstappen de 25 años a Sky Sports.

El joven corredor agregó que "después de eso, también depende de cómo vaya todo, pero probablemente intentaré hacer algunos tipos diferentes de carreras porque también es importante probar cosas diferentes".

Poco tiempo después de consagrarse como bicampeón en el último Gran Premio de Japón, Verstappen puso fecha a su posible retiro de la Fórmula 1 una vez que finalice su actual contrato con la escudería Red Bull en 2028 cuando cumpla 30 años.



PILOTOS DEBUTANTES

La F1 llega a América y tendrá en el Gran Premio de EE.UU. a cinco pilotos nuevos. La primera sesión de entrenamientos libres del GP americano tendrá un connotación especial ya que cinco pilotos nuevos participarán de los entrenamientos libres 1 porque los equipos deben cumplir la norma de subir a un joven talento a la pista en dos sesiones de entrenamientos por temporada.

Alex Palou manejará el McLaren, Théo Pourchaire, lo hará en un Alfa Romeo; Logan Sargeant lo hará en un Williams; Robert Shwartzman, en Ferrari y Antonio Giovinazzi, que reaparece, lo hará en el Haas.

El español Àlex Palou es una recompensa a la fe y dedicación e intentará demostrar que por talento merecería una butaca en la máxima categoría luego de su exitoso paso por la IndyCar. Logan Sargeant también pasa examen. En este caso, el segundo Williams, que deja Latiffi, está libre y él es el máximo candidato a reemplazarlo.

Pourchaire deberá contener las ganas de demostrar al equipo que se equivocan y dejar claro que puede hacer un buen trabajo y ser el elegido. Y Shwartzman con Ferrari es tan solo un premio. Las dos butacas de Ferrari tienen dueño desde hace tiempo y tampoco está en la lista de los pilotos que pueden ir a equipos cliente.