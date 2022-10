La deuda pública bruta ascendió a US$ 382.249 millones, lo que representa un incremento de US$ 1.200 millones con relación al mes anterior, según informó ayer el Ministerio de Economía. La variación se explica por la disminución de la deuda en moneda extranjera en US$732 millones y el incremento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de US$1.932 millones. Esto explica un nivel de endeudamiento diario de US$ 40 millones, a partir de las diferentes colocaciones en pesos que tuvo que realizar el Palacio de Hacienda para cerrar el financiamiento del gasto corriente y de intereses.

La deuda total de US$ 382.249 millones al 30 de septiembre de 2022, lo que implica un alza de US$ 39.629 millones respecto a igual mes del año pasado. Desde la asunción de Alberto Fernández la deuda se incrementó US$ 59.184 millones.