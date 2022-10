Fernández anunció un bono para sectores vulnerables: sería de $45 mil en dos cuotas

El presidente Alberto Fernández anunció ayer el refuerzo económico para sectores vulnerables que el Gobierno tenía en evaluación junto a una serie de medidas adoptadas en coordinación con el ministro de Economía, Sergio Massa. Lo hizo durante el acto de inauguración de obras en Cañuelas, donde además cuestionó con dureza al expresidente Mauricio Macri.

Si bien evitó dar precisiones sobre el monto, según supo NA, el bono será de $45 mil a cobrarse en dos cuotas durante noviembre y diciembre, y apuntará a beneficiar a los sectores más relegados de la sociedad. "En el transcurso de esta semana, vamos a reforzar la ayuda social, vamos a entregar un bono para los más vulnerables y que no reciben ninguna ayuda del Estado porque no queremos que nadie quede olvidado", vociferó el Presidente en celebración del Día de la Lealtad peronista.



CRÍTICAS A MACRI Y SU LIBRO

Con nombre y apellido, el mandatario apuntó contra su antecesor Mauricio Macri al citar y cuestionar varios fragmentos de su nuevo libro titulado "Para qué".

"En estos días donde muchas voces se alzan reclamando libertad, han aparecido una serie de personajes que dicen que parece que la libertad en la Argentina no existiera, y que lo que necesitamos para crecer es libertad. Esos cultores de ese falso liberalismo.

Nadie quiere más libertad que nosotros", planteó, y sumó: "No somos nosotros los perseguimos, espiamos, los que tenemos mesas judiciales y encarcelamos opositores para que se callan, ellos son los que reclaman libertades".

En el mismo sentido, expresó: "Como cualquier peronista amo la libertad. Nunca llegamos al poder de otras forma que con el sufragio universal, nunca fuimos parte de los golpes militar, de hecho nos persiguieron, encarcelaron, torturaron, nos hicieron desaparecer y exiliaron. En nombre de la libertad nos quieren imponer el autoritarismo del dinero y la ignorancia y no quiero eso para mi país".

Además, el mandatario repasó algunos de los pasajes del escrito de Macri para refutar sus argumentos mientras a su lado, los ministros Sergio Massa (Economía), Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y el gobernador Axel Kicillof aplaudían con fervor.

"Me fui a ver el libro del expresidente a ver qué nos propone porque esta autopista era pararte de siete proyectos de PPP que nosotros dejamos sin efecto y las licitamos con licitaciones públicas y transparentes. Cuando empezamos a tirar abajo las obras de PPP (Proyecto Público y Privado) y empezamos a llamar a licitación, advertimos que el precio era un 70% más bajo de lo que eran las PPP. ¿Quiénes se llevaban esa plata? Los amigos del poder de entonces se llevaban esa plata", reiteró.

Advirtió que Macri no piensa como el peronismo y "quiere volver a terminar con el Estado, poner fin a la aerolínea de bandera, terminar con nuestros ferrocarriles", mientras que también apunta a los derechos de los trabajadores.

"Voy a leerlo textualmente: ´debemos tener la valentía de terminar de inmediato con la legislación en materia laboral, previsional, sindical y fiscal y lo vamos a hacer de entrada´.

¡Caray!, resulta que vamos a terminar con todos los derechos de nuestros trabajadores y mujeres, con todos los derechos que conquistamos durante este tiempo", expresó.

"Fuimos distintos con la universidad y educación pública, con los derechos a nuestros trabajadores, fuimos distintos cuando reconocimos el aguinaldo, vacaciones pagas y jubilaciones. Fuimos distintos por eso. ¿Hay que terminar con eso? Me asombra que lo digan, más que lo escriban y firmen", expresó el Presidente.



CON MASSA EN OLIVOS

Por otra parte, Fernández recibió este lunes en la Quinta de Olivos al ministro de Economía, Sergio Massa, para analizar la coyuntura y las distintas medidas tomadas por la cartera. El jefe del Palacio de Hacienda regresó de su viaje a Estados Unidos en el que alcanzó acuerdos para otorgarle aire a la economía: la aprobación de las revisiones del FMI, fondos del BID y avances con el Club de París.

Luego de una semana en la que le tomó el juramento a flamantes ministras Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social), Raquel "Kelly" Olmos (Trabajo) y Ayelén Mazzina (Mujeres, Géneros y Diversidades) sin consultar de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el mandatario se reunió con Massa con el objetivo de tender los lineamientos económicos luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos comunicara la cifra de inflación de septiembre, que fue del 6,2 por ciento.

El ex presidente de la Cámara de Diputados retornó al país luego de su visita a Washington, ciudad que visitó por segunda vez en menos de dos meses.

El dato inflacionario llegó sobre el final de la gira y aún siendo un elevado registro de 6,2% mensual pudo exhibir que el indicador marcó dos descensos consecutivos.

Massa persigue el objetivo de llegar a la fecha de las elecciones presidenciales del año próximo con un índice de inflación mensual de entre el 2,5% y el 3%.

Luego de la reunión entre dos -de los tres- socios del Frente de Todos, ambos viajaron en helicóptero a Cañuelas, donde Fernández celebró la finalización de la autopista Ezeiza-Cañuelas, puso en marcha obras en varias provincias por videoconferencia y anunció un bono de $45.000 a cobrarse en dos cuotas durante noviembre y diciembre. Con la medida apuntará a beneficiar a los sectores más relegados de la sociedad.