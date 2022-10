La CGT lanzó un espacio político sindical

En uno de los actos por el Día de la Lealtad peronista, el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) Héctor Daer transmitió un duro mensaje hacia el Gobierno luego del nombramiento de Raquel "Kelly" Olmos al frente del Ministerio de Trabajo, sin previa consulta con la principal central obrera.

Tampoco hubo el menor disimulo a la hora de reclamar lugares en las listas del Frente de Todos con vistas a las elecciones del año que viene. "Queremos ser parte de las decisiones políticas", disparó sin filtro el hombre fuerte de Sanidad, desde el escenario del estadio Obras Sanitarias, donde se convocaron los popes de "Los Gordos" y "los Independientes", además de cerca de 3.000 dirigentes y afiliados, en ocasión de los festejos por el 17 de octubre, marco que se utilizó para el lanzamiento de la Mesa Nacional Sindical Peronista.

"Se nos dijo que la CGT era parte del Gobierno, pero la CGT no está sentada donde se define la política. No estamos sentados en donde se decide el futuro de los trabajadores. Confiamos el debate en otros compañeros, y los resultados no fueron buenos", criticó.

Según Daer, los sindicatos deben "ser parte de las decisiones políticas que definan el futuro de nuestro país" y "el movimiento obrero tiene que estar presente en todos los debates".

El líder cegetista también expresó un claro reclamo para que la CGT tenga mayor representación y peso en el Partido Justicialista, en medio de las tensiones con La Cámpora y otros sectores con influencia en los órganos representativos del peronismo. "No queremos romper el peronismo ni ningún frente pero sí queremos peronismo con trabajadores y trabajadoras porque sino estamos renegando nuevamente de quien tiene la visión y los intereses claros sobre adónde llevar a nuestro país", exigió Daer. (NA)