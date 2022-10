JXC se mostró como opción en la Provincia y en Rafaela

Juntos por el Cambio Santa Fe dio un paso más en su búsqueda de fortalecerse en la previa de un 2023 electoral con una reunión de la mesa ampliada en Rafaela, que contó con la visita de la diputada nacional y ex gobernadora, María Eugenia Vidal, quien no descartó una precandidatura presidencial para el próximo año. La puesta en escena, en el Hotel Campoalegre ubicado sobre Ruta 34 al norte de la ciudad, fue con referentes importantes del espacio a nivel provincial y también con la participación de los concejales de la oposición en Rafaela: Germán Bottero, Leonardo Viotti, Lisandro Mársico, Ceferino Mondino y Alejandra Sagardoy. También se sumaron presidentes comunales de una gran región para analizar la situación de la Provincia y también del país.

El senador provincial y titular del Comité Provincial de la UCR, Felipe Michlig, el diputado provincial y precandidato a gobernador, Maximiliano Pullaro, el diputado nacional y también precandidato a gobernador, Federico Angelini llegaron para una coreografía política justo en la ciudad del gobernador, Omar Perotti, y en el Día de la Lealtad Peronista. Todo un desafío del espacio que viene dulce luego de la contundente victoria en la elección de intendente de Avellaneda, a través de Gonzalo Braidot y con Dionisio Scarpin -¿otro candidato a gobernador?- como padrino.

En la foto también estaba Fabián Bastía (diputado provincial), José Corral, Juan Martín (diputado nacional), Cristian Cunha y la "lilita" Lucila Lehmann.

"Gran encuentro en #Rafaela de la mesa ampliada de @juntoscambioar. Coincidimos con @mariuvidal en que sólo trabajando Juntos, priorizando los valores y las coincidencias, vamos a construir el Cambio definitivo que #SantaFe y #Argentina necesitan", destacó Pullaro a modo de balance tras una larga jornada.

Vidal desembarcó en Santa Fe, después pasó por Sunchales y terminó su recorrida en la cumbre de JXC en Rafaela. "Es muy lindo estar recorriendo la Argentina. Es la provincia número 15 que recorro este año", explicó la legisladora sobre este lunes en Santa Fe aunque no quiso involucrarse en la interna del espacio en la Provincia. "No les voy a decir a los dirigentes de Santa Fe cómo tienen que organizarse a nivel provincial", aclaró de entrada.

"Hay cada vez más argentinos que se convencen que es el final traumático y doloroso de un ciclo agotado, pero que algo nuevo está naciendo", subrayó respecto a la actualidad nacional. "Hay 100 por ciento de inflación y 40% de pobreza. ¿Qué más se puede decir?" disparó en tono crítico al Gobierno nacional.

En relación a las grietas que se abrieron en el máximo nivel de Juntos por el Cambio, Vidal buscó relativizar los desencuentros al sostener que "tenemos las tensiones propias de un frente grande, con muchos partidos que quieran liderar y eso me parece legítimo".



MÁRSICO, LA SORPRESA

El concejal Lisandro Mársico con otros integrantes del Partido Demócrata Progresista, asistieron a la Mesa de Juntos por el cambio que se llevó a cabo en Rafaela. "Eventos de esta magnitud, no solo por la presencia de María Eugenia, sino con la de los dirigentes provinciales, intendentes, concejales y presidentes comunales pertenecientes a una diferentes extracciones partidarias, nos alienta a seguir adelante para constituir la unidad política y programática imprescindible para gobernar nuestra Provincia y la Ciudad de Rafaela", dijo el concejal demoprogresista.

"Escuchamos el clamor de los gobernantes de diferentes localidades, totalmente discriminados por el Gobierno justicialista actual, que conduce la provincia, escuchamos los reclamos por la seguridad, observamos a los productores de nuestra región manifestar sus reclamos ante un gobierno provincial que solo los escucha por conveniencia pero no por convicción y ante esta realidad adversa, es que nos convocamos para ofrecer a la ciudadanía nuestras ideas y propuestas", afirmó Mársico.