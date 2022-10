El Municipio planifica la continuidad de la ampliación de la red de gas en Rafaela

El intendente, Luis Castellano y la secretaria de Obras y Servicios Públicos del Municipio, Bárbara Chivallero, se reunieron ayer con el presidente de ENERFE, Juan D´Angelosante Comini, para avanzar sobre la planificación de las redes domiciliarias del servicio de gas natural en la ciudad.

“Estamos planificando todo lo que es la obra de gas en la ciudad. Todos saben que está en marcha el gasoducto ya desde hace varios años, y a pesar de haber tenido algunas interrupciones, está llegando a su etapa final”, explicó Luis Castellano al terminar el encuentro.

Posteriormente, el Intendente remarcó que Rafaela se encuentra “en una gestión conjunta con la Provincia, con el propio Gobernador Omar Perotti ante ENARSA, para evaluar la posibilidad habilitar algunos tramos de este gasoducto, algunas cámaras y estaciones reguladoras para poder comenzar con una etapa donde cada familia que aún no cuente con el servicio pueda, de a poco, hacer esa conexión”.

“Esto no es un proceso sencillo, no es que hoy lo decidimos y hoy ya lo comenzamos, venimos empujándolo, todos sabemos que los problemas de energía en el país son uno de los inconvenientes más importantes que tenemos”, detalló.

“Este gasoducto presenta un buen nivel de avance y nosotros necesitamos darle alguna previsibilidad a la ciudad para ver cuándo se puede comenzar con la obra de gas natural. Por otro lado, y vinculado, tenemos que recordar que hace 10 días tuvimos una reunión también con la empresa Litoral Gas. El gas natural está concesionado y Litoral Gas es quien tiene la concesión y es también un actor clave en el diseño y en la proyección de gas natural”.

En lo que refiere a nuevas conexiones y el sector industrial y Litoral Gas, “la obra del PAER se está por terminar y eso es un gran dato. Es algo muy importante para mejorar los niveles de eficiencia en la producción de nuestras empresas”, completó el mandatario.

“Como bien lo explicaba el Intendente esta es una obra de altísima complejidad, no hay que olvidarse que comenzó en el año 2018 cuando se dio el desbalance financiero durante el gobierno de Macri, donde la mayoría de estas grandes obras del Gobierno Nacional se detuvieron”, Juan D´Angelosante Comini. Por eso, “volver a ponerlas en marcha costó muchísimo, pero a través de las gestiones del Gobernador y del Intendente frente al Gobierno Nacional se logró destrabar el expediente. Tenemos que entender que cuando una obra se para volverlas a poner en marcha reviste de una gran complejidad, mucho más que arrancar una nueva, ya que hay que calcular los intereses y las deudas que se habían generado”.

“Tenemos muchos pedidos de diferentes sectores, barrios, vecinales, en las cuales estamos trabajando en conjunto con la provincia a través de ENERFE y de Litoral Gas para poder ir avanzando, de a poco, con dichas factibilidades”, sostuvo Bárbara Chivallero.

La funcionaria finalizó afirmando que “sabemos que necesitamos poder habilitar parte de la obra del gasoducto Regional Centro II para luego sí poder avanzar en nuestra ciudad. A todos les pedimos paciencia porque estamos trabajando en eso y también en todos los anteproyectos de los barrios para cuando llegue ese momento”.

La reunión de Castellano, Chivallero y D´Angelosante se produjo días después de que el concejal del PDP, Lisandro Mársico, ingresó un pedido de informes para que el Ministerio de Obras Públicas de la Nación aclare "el estado de ejecución de la obra correspondiente al Gasoducto Regional Centro II y explique cuáles son los motivos por los cuales la finalización de la misma no se concreta", que ayer recibió despacho de comisión y el jueves se tratará en el recinto.

Días después de la presentación de la iniciativa, se produjo la reunión en el Municipio con la que se busca dar señales sobre una obra que espera el 50 por ciento de la ciudad que no cuenta con el servicio de gas natural.