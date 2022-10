Software: Pymes pidieron ampliar plan de fomento

La Red Federal de Polos y Clusters TIC consideró que el nuevo Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento que presentó el Gobierno nacional a comienzos de octubre si bien es positivo para la actividad, por sus requisitos deja afuera de los beneficios a las Pymes, que conforman más del 90 por ciento de las empresas del sector.

Esta red que a través de sus entidades, entre ellas la Cámara de Empresas de Desarrollo Informático (CEDI) de Rafaela, representa a más de 1.800 empresas de la Industria del Software de la República Argentina analizó el decreto 679/22 firmado por el ministro de Economía, Sergio Massa.

"Queremos destacar que en el marco de la presentación de las medidas para el fomento de las exportaciones, el Ministro de Economía de la Nación consideró al sector de la economía del conocimiento como uno de los 4 pilares estratégicos para el crecimiento de Argentina", subrayó en un comunicado.

En este marco, señaló que las medidas presentadas a través del Decreto 679/2022 contemplan tres cambios principales para las empresas del sector.

-"Consideramos favorable la readecuación del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento establecida en el Decreto, que permite la transferencia de los bonos de crédito fiscal por única vez por un importe equivalente al porcentaje de las exportaciones de cada período", resaltó.

-Por otro lado, se exceptúa del requisito de liquidación en el Mercado Libre de Cambios de hasta un importe equivalente al 20% de las divisas que pudieran ingresar en concepto de inversión extranjera directa"

-Por último, las empresas podrán acceder a un monto de libre disponibilidad de dólares equivalente a un 30% de las divisas ingresadas por las exportaciones incrementales respecto al año anterior, para destinar al pago de las remuneraciones de personal en relación de dependencia.

"Como primera consideración, nos resulta inadecuado que sólo sean incluidas en este beneficio aquellas empresas que presenten proyectos destinados a incrementar las exportaciones, y que además sea por una inversión directa mayor a USD 3.000.000.-, ya que sin dudas este monto excluye a las empresas pequeñas y medianas que representan más del 90% del total de la industria", sostuvo la Red Federal. Por tanto, lamentó que 9 de cada 10 industrias del software quedarían fuera de la promoción a las exportaciones.

En relación al porcentaje de libre disponibilidad de dólares sobre el incremento de exportaciones, la entidad estimó que "el mismo representa un 3% de la exportación total realizada, siendo poco significativo considerando la necesidad real de divisas que tienen las empresas para competir con las ofertas de empresas extranjeras no radicadas en Argentina que recibe el talento nacional".

"Las entidades que conforman la Red Federal de Polos y Clusters TIC entendemos la necesidad de buscar medidas inmediatas que ayuden a incrementar el ingreso de divisas, pero consideramos que no debemos perder de vista la mirada estratégica de crecimiento del sector a mediano y largo plazo, en un escenario sumamente complejo de escasez de talentos y serias dificultades para retenerlos", planteó a modo de pedido.

"Es imprescindible pensar en medidas de corto plazo que faciliten el crecimiento de las exportaciones, pero éstas no deben ser contraproducentes para el futuro de la industria", advirtió la Red, que tiene como objetivo diseñar, impulsar, promover y gestionar iniciativas para el desarrollo federal de la industria argentina del software y los servicios informáticos, así como todas las actividades de la economía del conocimiento.